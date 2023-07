Europa ma nowy terminal LNG

W hiszpańskim Gijon spółka gazowa Enagas odebrała pierwszy ładunek LNG. Tym samym Europa zyskała kolejny terminal gazowy.

Jak podał operator hiszpańskiej sieci gazowej - firma Enagas, zbudowany w 2021 roku metanowiec Cool Racer, należący do greckiej firmy Thenamaris, przybył do gazoportu w Gijon z ładunkiem LNG. Pierwszy gaz to tzw. ładunek rozruchowy. Posłuży do schłodzenia instalacji tak, aby mogły one pracować w docelowej temperaturze około minus 160 stopni Celsjusza.

Identyczna procedurę zastosowano przy uruchomianiu naszego terminala w Świnoujściu. Także i tam pierwszy ładunek operator obiektu Gaz-System wykorzystał do schłodzenia instalacji.

Gaz przywieziony przez Cool Racer został załadowany w zakładzie Venture Global LNG Calcasieu Pass w Luizjanie.

Enagas poinformował, że ładunek obok schłodzenia instalacji, wykorzysta również do końcowych testów technicznych. Po zakończeniu tych testów Enagas będzie potrzebował jeszcze jednej zgody rządu na rozpoczęcie działalności komercyjnej.

Według Enagas terminal w Gijon może zapewnić odbiór do 8 mld m3 gazu rocznie. Obiekt został przygotowany do odbioru surowca ze statków o pojemności od 50 000 do 266 000 m3.

Hiszpański obiekt posiada dwa zbiorniki o pojemności 150 000 m3 każdy.

Na początku 2023 roku Enagas zawarł umowę sprzedaży 25 procent udziałów w terminalu LNG spółce Reganosa za 95 mln euro.