Europa ma wiele gazociągów, które można zaatakować

Zniszczenie gazociągów z Rosji do Niemiec to wydarzenie bezprecedensowe. Nic więc dziwnego, że wielu specjalistów zastanawia się, kto będzie następny. Czy wśród najbardziej zagrożonych jest nasz Baltic Pipe?

Zniszczenie rosyjskich gazociągów pokazało wrażliwość infrastruktury krytycznej.

W Europie jest wiele gazociągów mogących stać się celem ataku.

Sama groźba ataku jest szkodliwa dla rynku gazu.

26 września doszło do czterech eksplozji w pobliżu gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2. Rurociągi zostały rozszczelnione, a do atmosfery przedostają się miliony metrów sześciennych gazu. Jak duża jest skala zniszczeń, czy wszystkie nitki są uszkodzone – na razie nie wiadomo. Pojawiają się sprzeczne informacje, zwłaszcza dotyczące Nord Streamu 2. Część specjalistów uważa, że w przypadku Nord Streamu 2 mogła zostać uszkodzona tylko jedna z nitek.

Co faktycznie się stało, będzie wiadomo w przyszłym tygodniu. Gaz z uszkodzonych nitek ma bowiem przestać płynąć w niedzielę.

Jednak sama forma ataku jest bezprecedensowa. Dotychczas nikt nie wysadzał tak istotnych składowych infrastruktury krytycznej.

Czy będzie następny obiekt zaatakowany – na razie nie wiadomo

Jeśli jednak precedens się wydarzył, to nie da się wykluczyć, że będą miały miejsce kolejne ataki.

- Do incydentów z Nord Stream doszło z powodu celowych działań. Za tym może stanąć tylko pewne państwo - mówi szwedzki minister energii i technologii informacyjnych Khashayar Farmanbar. Czy chodzi o Rosję? Wielu specjalistów uważa, że tak.

- Jeżeli uznamy, że hipoteza o rosyjskim sprawstwie jest najbardziej prawdopodobna, a ja się do niej skłaniam, to by oznaczało, że Rosjanie będą chcieli wykorzystać te wydarzenia jako straszak - mówi WNP.PL dr Szymon Kardaś, główny specjalista zespołu rosyjskiego Ośrodka Studiów Wschodnich.

Jego zdaniem w obecnej sytuacji zaatakowanie każdego innego gazociągu, którym doprowadzany jest alternatywny wobec rosyjskiego gaz do Unii, może być dla Moskwy atrakcyjne.

- Co prawda mają one różne znaczenie. Część tłoczy stosunkowo niewielkie ilości gazu, inne większe. Część działa na potrzeby jednego państwa, inne kilku. Jednak zaatakowanie nawet mniejszego gazociągu ma duże znaczenie - podkreśla nasz rozmówca.

Dlaczego?

- Bo nawet najmniejsze gazociągi w całym systemie przesyłowym UE swoje ważą. Należy także pamiętać o „security of supply” [unijna polityka dot. bezpieczeństwa dostaw – przyp. aut.]. W praktyce oznacza to tyle, że uszkodzenie gazociągu dostarczającego gaz do jednego państwa sprawia, że inne zobowiązane są mu pomóc. Można rzec, że jakikolwiek cel jest dobry ze względu na mechanizmy solidarnościowe obowiązujące w Unii - wyjaśnia specjalista.

Z drugiej strony zauważa, że dobre dla Moskwy jest istnienie samej groźby.

Baltic Pipe jest blisko, ale nie jest najważniejszy dla Unii Europejskiej

Czy nasz Baltic Pipe jest szczególnie zagrożony? Z punktu widzenia Rosjan jest gazociągiem względnie blisko położonym, przebiegającym w podobnych warunkach, jak zniszczone rurociągi. Atak na niego byłby wiec względnie łatwy do przeprowadzenia.

Zarazem jednak Baltic Pipe jest obecnie ważny właściwie tylko dla Polski. To zarówno zaleta, jak i wada naszego połączenia gazowego, jako ewentualnego celu dla Rosjan. Z jednej strony bowiem atak pokazałby, że Rosja jest zdolna do każdego kroku. Z drugiej wciąż możliwe byłyby uderzenia w jeszcze ważniejsze z punktu widzenia europejskiej infrastruktury gazowej cele.

Zapytany przez nas o zabezpieczenia połączenia gazowego z Danią Gaz-System nie chce mówić o szczegółach. Prezes spółki Tomasz Stępień przy okazji otwarcia połączenia wskazywał, że jest ono chronione.

Baltic Pipe jest dużym gazociągiem, ale jest szereg większych i ważniejszych

Warto także przyglądnąć się, które faktycznie gazociągi łączące norweskie pola gazowe z UE są najistotniejsze.

W skrócie, z unijnymi odbiorcami szelf łączy pięć dużych gazociągów (w nawiasach przepustowość roczna): Europipe I (18 mld m sześc.), Europipe II (24 mld m sześc.), Norpipe (16 mld m sześc.), Franpipe (19,6 mld m sześc.) i Zeepipe (15 mld m sześc.).

Jak więc widać, nawet najmniejszy z nich ma przepustowość o 50 proc. większą niż Baltic Pipe. Każdy jest więc teoretycznie atrakcyjniejszym celem niż nasz gazociąg. Jeśli zaś Moskwa chciałaby wstrząsnąć opinią publiczną, to atak na któryś z tych gazociągów dałby lepsze efekty.

Należy także pamiętać, że byłoby to jednak dla Rosji niebezpieczne. Moskwa może zniszczyć swoje gazociągi, ale uderzenie w infrastrukturę krytyczną innych państw byłoby casus belli.