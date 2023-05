Europa niespiesznie zapełnia magazyny gazu. Na co czeka?

Choć obecny stopień wypełnienia podziemnych magazynów gazu w Europie sięgnął 65,61 proc., to widoczne jest wolniejsze tempo uzupełniania zapasów. Europa czeka na dobre ceny gazu.

Obecny poziom zapasów gazu w Unii Europejskiej jest znacznie wyższy niż zwykle o tej porze roku.

Tempo zatłaczania gazu spadło, bo firmy czekają na spadki cen surowca.

Gazu na rynku jest nadwyżka, co dobrze wróży klientom.

Obecny poziom wypełnienia magazynów jest jednak znacznie niższy od najwyższego poziomu zapasów z tego samego dnia w historii obserwacji Gas Infrastructure Europe, stowarzyszenia reprezentującego w Brukseli interesy operatorów infrastruktury gazu ziemnego. W 2020 roku w tym samym dniu poziom wypełnienia magazynów wyniósł 69,19 proc. Co ciekawe skrzętnie informują o tym rosyjskie media.

Obecny stopień zapełnienia magazynów jest bardzo dobry

Brakuje jednak informacji, że było to spowodowane jednoczesnym niemal, gwałtownym zmniejszeniem zapotrzebowania na gaz będącym efektem pandemii koronawirusa.

Podczas doby gazowej 20 maja rezerwy surowca zwiększyły się o 0,41 pkt proc. Jeśli obecne tempo wstrzykiwania gazu do magazynów utrzyma się przez całe lato, do końca września możliwe będzie osiągnięcie docelowego poziomu 90 proc. pojemności magazynowej.

W przeszłości 21 maja rezerwy przekroczyły 60 proc. tylko dwa razy: w 2011 r. (61,29 proc.) i 2014 r. (60,37 proc.). Średnia z ostatnich pięciu lat jest obecnie wyższa o ponad 19 punktów procentowych.

Obecne powolne wypełnianie magazynów ma uzasadnienie ekonomiczne. Po prostu większość wielkich klientów czeka jeszcze, aż gaz potanieje.

Gaz tanieje, bo na rynku jest jego lekka nadwyżka

Spotowa cena gazu w Europie spadła pod koniec minionego tygodnia o kolejne 2 proc. Kontrakt na dostawę z jednodniowym wyprzedzeniem w hubie TTF w Holandii zamknął się ceną 322 dol. za tys. m3.

Zauważalna jest luka w cenach LNG w Azji w porównaniu do Europy. Czerwcowe kontrakty terminowe na JKM Platts (Japan Korea Marker, odzwierciedlają rynkową wartość spot ładunków wysyłanych do Japonii, Korei Południowej, Chin i Tajwanu) są wyceniane na 351 dol.; kontrakty terminowe na LNG dostarczane do Europy Północno-Zachodniej (LNG North West Europe Marker) - 304 dol.

Co ciekawe nadmiar gazu mają także Stany Zjednoczone. Obecny poziom zapasów wynosi 47 proc., czyli o 18 punktów procentowych więcej niż średnia z ostatnich pięciu lat, według Energy Information Administration Departamentu Energii USA.

Obecne tempo uzupełniania rezerw gazu w amerykańskich magazynach wynosi tygodniowo około 2,8-2,9 mld m3. To typowa wielkość, jak wynika z danych z ostatnich pięciu lat dla tego okresu. Jak podkreślają światowy rynek gazu bez surowca z Rosji ma się bardzo dobrze.