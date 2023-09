Europa pełna gazu, ze spokojem czeka na zimę

Zwykle sezon grzewczy w Europie rozpoczyna się w październiku. Nasz kontynent jest wyjątkowo dobrze przygotowany do nadchodzącego sezonu zimowego. Zapasy surowca są na niespotykanym o tej porze roku poziomie.

Najnowsze dane Gas Infrastructure Europe mówią, że wypełnienie podziemnych magazynów gazu w Europie wynosi obecnie 94,41 proc. To aż o 10 punktów procentowych więcej niż średnia dla połowy września z ostatnich pięciu lat.

Jak na połowę września obecny wynik jest trzecim najlepszym w historii. Lepiej było tylko w 2011 roku i w 2019 roku. Dwanaście lat temu Rosja jednak nie wykorzystywała w tak dużym stopniu jak obecnie gazu jako broni, w 2019 roku dobre warunki meteorologiczne spowodowały, że zapotrzebowanie na gaz było niższe od oczekiwanego.

Podczas doby gazowej 16 września rezerwy gazu w magazynach wzrosły zaledwie o 0,1 pkt. proc. Tempo jest zauważalnie niższe niż normalne tempo w ciągu ostatnich pięciu lat. Jednak należy pamiętać o bardzo wysokim stopniu wypełnienia magazynów.

Obecny stan magazynów w największym stopniu wpływa na ceny surowca na dwóch kluczowy rynkach gazu: w Europie i Azji.

Zauważalna jest różnica w cenach LNG w Azji w porównaniu do Europy. Październikowe kontrakty terminowe na indeks JKM Platts (Japan Korea Marker, odzwierciedlają rynkową wartość ładunków dostarczonych do Japonii, Korei Południowej, Chin i Tajwanu) są notowane na poziomie 476 dol. za tys. m3; kontrakty terminowe na LNG dostarczane do Europy Północno-Zachodniej (LNG North West Europe Marker) – tylko 405 dol.

Po prostu gaz w Europie, a zwłaszcza Unii Europejskiej sprzedaj się obecnie dość słabo.

Zdaniem analityków Europa jest praktycznie gotowa na zimę. Tylko nienormalne warunki pogodowe mogłyby sprawić, że nasz kontynent będzie miał zimą problem na rynku gazu.