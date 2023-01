Europa powinna odejść od gazu szybciej, niż zakładano

Ze względu na niestabilność cenową i problemy z dostawami gaz powinien szybciej przestać być paliwem przejściowym w transformacji energetycznej Unii Europejskiej. To główny wniosek z raportu „Gaz zakładnikiem geopolityki”, wydanego właśnie przez think-tank DISE Energy.

Europa musi odejść od gazu szybciej niż zakładano, żeby ustabilizować sytuację na rynku energii, a także uniknąć problemów gospodarczych - twierdzą autorzy raportu „Gaz zakładnikiem geopolityki”.



Krótkofalowo Unia Europejska powinna zastąpić rosyjskie paliwo dostawami LNG i rozwijać odpowiednią infrastrukturę dla takich dostaw.

Na dłuższą metę gaz ziemny można zastąpić biogazem, biometanem lub wodorem, aby stawiać na własne źródła energii, a nie sprowadzać je z innych części świata.

Według autorów raportu „Gaz zakładnikiem geopolityki”, wydanego przez think-tank DISE Energy, gaz pozostanie już paliwem, które osłabia bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, ponieważ jego ceny zależne są od zawirowań na arenie międzynarodowej. Jak pokazali w swojej publikacji, szybujące bezprecedensowo ceny, w wyniku napaści Rosji na Ukrainę, wywołały w Europie kryzys energetyczny i gospodarczy.

Uzależnienie od gazu przyniosło Europie wysoką inflację oraz recesję

W latach 2014-2019 import gazu do Europy systematycznie rósł, ponieważ zakładano, że będzie to paliwo przejściowe w transformacji energetycznej, używane do produkcji ciepła i energii elektrycznej jako mniej emisyjne niż węgiel.

Atak Rosji na Ukrainę zweryfikował to założenie, ponieważ wojna wywołała niespotykany wzrost cen błekitnego paliwa, co poskutkowało wzrostem cen energii elektrycznej, a następnie inflacją i recesją.

Autorzy raportu podkreślają, że energia pozyskiwana z gazu już pozostanie droga, bez względu na to, skąd go sprowadzamy, a jej ceny mogą być trudne do przewidzenia, dlatego przede wszystkim należy przyspieszyć transformację energetyczną.

Obserwację tę potwierdził obecny na prezentacji raportu prezes Towarowej Giełdy Energii

Piotr Zawistowski.

- Dziś musimy być przygotowani na wszystko. Mamy skokowy wzrost niepewności na wszystkich rynkach. Podjęliśmy słuszną decyzję o uśnięciu jednego dużego dostawcy z rynku energii no i mamy efekt w postaci wysokich cen. Najlepszym wyjściem z sytuacji jest całkowite uniezależnianie się od dostaw energii, bez względu na kierunek, a więc posiadanie własnych źródeł, bo to pozwala niwelować nieprzewidywalność - przekonywał.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin podkreślił, że duże gospodarki europejskie zostały zaskoczone wzrostem cen gazu, a co za tym idzie energii elektrycznej dla odbiorców. Przygotowano więc specjalne pakiety osłonowe, ale to nie będzie trwać wiecznie.

- Ta praca regulacyjna, która została wykonana po eskalacji konfliktu - interwencje na rynku - to nie są działania długofalowe i będzie trzeba dokonać korekt - ostrzegł.

Musimy odejść od gazu wcześniej i go oszczędzać, a także zwiększać dostawy LNG

W obliczu problemów wywołanych przez uzależnienie europejskiego rynku energii od rosyjskiego gazu autorzy raportu stworzyli zestaw rekomendacji krótko- i długofalowych, które mają pomóc wyprowadzić Polskę i Europę z gazowych turbulencji.

Najprostszym rozwiązaniem jest przede wszystkim oszczędzanie gazu i zmniejszenie jego zużycia, co udało się zrobić krajom Unii Europejskiej po wybuchu konfliktu. Ponadto na razie Europa powinna stawiać na sprowadzanie z innych niż Rosja krajów skroplonego gazu LNG za pomocą morskich terminali. Należy więc rozbudowywać odpowiednią infrastrukturę, ale również mieć w pamięci, że ceny takiego paliwa mogą rosnąć ze względu na konkurencję ze strony krajów azjatyckich. Europa może być więc zmuszona ponosić te koszty.

Autorzy raportu rekomendują również wspólne europejskie zakupy paliwa oraz stworzenie platformy zakupowej tak, by poszczególne kraje UE między sobą nie rywalizowały. Przekonują, że wspólne zakupy powinny obejmować przynajmniej 15 proc. możliwości magazynowych danego państwa.

Na dłuższą metę od gazu po prostu trzeba odejść, a najlepiej szybciej niż wcześniej zakładaliśmy i jest to zarówno rekomendacja raportu, jak i obecnych na jego prezentacji ekspertów.

Unijna taksonomia będzie przeszkodą dla realizacji dużych projektów gazowych

Autorzy publikacji zalecają, żeby część gazu zacząć zastępować biometanem i biogazem – produkowanym na przykład z odpadów.

- Dla ciepłownictwa gaz jest dobrą perspektywą, ale instalacje muszą dawać możliwość konwersji do innego paliwa na przykład wodoru - mówił prezes URE. Dodał, że to paliwo można nadal traktować w charakterze stabilizacyjnym dla (odnawialnych źródeł energii) OZE, ale ze świadomością kosztów, jakie za to poniesiemy.

Jak podkreślają autorzy raportu, projekty gazowe mogą w niedalekiej przyszłości okazać się nierentowne, a odejście od nich wymusi unijna taksonomia. Według niej po 2035 roku instalacje opalane gazem powinny być przekształcane tak, by móc je opalać zielonym wodorem.

Ponadto transformacja oznacza elektryfikację, a więc konsumpcja energii elektrycznej będzie rosła. Aby móc jej sprostać, należy budować więcej mocy odnawialnych.

Polityka Energetyczna Polski wymaga pilnej zmiany i postawienia na OZE

- Unijna taksonomia ogranicza rozwój dużych projektów gazowych. Pozwala je traktować tylko jako backup dla energii z wiatru czy słońca i Unia jest w tym konsekwentna. W funduszach unijnych jest bardzo mało miejsca na finansowanie nowych projektów gazowych, na przykład w Funduszu Spójności. Natomiast w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji nie ma takiego finansowania wcale. Dlatego nie myślmy o tym, żeby jedno źródło gazu zastąpić innym, ale aby mieć swoje własne źródła. I taki cel powinien znaleźć się w Polityce Energetycznej Polski (PEP – dokument rządowy definiujący polską strategię energetyczną - red.) - przekonywała Katarzyna Harpak, ekspertka z European Climate Foundation.

Według Pawła Czyżaka, eksperta energetycznego z think-tanku Ember Energy, już dziś widać, że PEP opublikowana w 2021 roku wymaga pilnej aktualizacji.

- Polityka Energetyczna Polski w 2021 roku kompletnie się nie sprawdziła. Trzeba ten dokument napisać na nowo. Właściwie zakładał on, że Polska dokona największej ekspansji gazowej spośród wszystkich krajów UE, przy jednoczesnym najniższym celu OZE, który notabene już wypełniliśmy w listopadzie zeszłego roku. W nowym dokumencie powinien znaleźć się priorytet OZE. Każda MWh z gazu mniej, to większe uniezależnienie energetyczne kraju. Musimy zwiększyć ambicje w tym zakresie i dostosować je do standardów europejskich - przekonywał.

Autorem raportu „Gaz zakładnikiem geopolityki,” jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych.