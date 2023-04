Europa przetrwała wojnę z Gazpromem i zaczyna uzupełniać zapasy gazu

Europa oficjalnie rozpoczęła sezon zatłaczania gazu do podziemnych magazynów surowca. Tym samym, wbrew czarnym scenariuszom Gazpromu i Rosjan, świetnie poradziła sobie bez rosyjskiego gazu. Teraz nadszedł czas na uzupełnienie magazynów.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Europa już oficjalnie uzupełnia zapasy gazu.

W większości krajów Unii mamy wzrost poziomu zapasów gazu. Tylko cztery - Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Polska - jeszcze nie rozpoczęły zatłaczania surowca na pełną skalę.

Dobre informacje płyną z USA.

O sytuacji na rynku gazu będziemy dyskutowali podczas sesji "Gaz i bezpieczeństwo" w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 24-26 kwietnia w Katowicach.

Wprawdzie już wcześniej w weekendy (małe zapotrzebowanie na gaz ze strony przemysłu), a także w bardzo ciepłe dni w regionie wielokrotnie notowano wzrost netto poziomu gazu w magazynach, jednak pozytywny trend został teraz potwierdzony przez normalny dzień roboczy po weekendach i świętach.

Zatłaczanie gazu rozpoczyna się w bardzo dobrej sytuacji

Magazyny to kluczowy element gazowej infrastruktury. To one bowiem zabezpieczają podaż gazu w okresach największego na niego zapotrzebowania - w sezonie zimowym. To, w jakiej kondycji się znajdują, jest więc kluczowe.

Obecny poziom rezerw gazu w Europie wynosi 55,98 proc. - to o 21 punktów procentowych więcej niż średnia dla tych samych dat w ciągu ostatnich pięciu lat - wynika z danych Gas Infrastructure Europe. Podczas doby gazowej 12 kwietnia rezerwy wzrosły o 0,13 pkt proc.

W tej chwili większość krajów Unii wykazuje wzrost poziomu zapasów. Tylko cztery - Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Polska - jeszcze nie rozpoczęły zatłaczania gazu na pełną skalę.

Eksperci nie mają wątpliwości, że Unia Europejska świetnie zdała egzamin po tym, jak kontrakty na dostawy gazu zerwał w ubiegłym roku Gazprom. Rosjanie wieszczyli, że Europa będzie skuta lodem, a Europejczycy będą marznąć w swoich mieszkaniach.

Okazało się, że rosyjski szantaż nie spełnił zadania, a UE świetnie bez rosyjskiego gazu sobie poradziła. Dodatkowo sprzyjała jej aura. Ciepła i stosunkowo krótka zima sprawiła, że gazu zużywaliśmy mniej niż zwykle.

Wieje, więc gaz można tłoczyć do magazynów na kolejny sezon

Czynnikiem, który pomógł "suchą stopą" przejść zimę, była także rosnąca w UE produkcja energii elektrycznej z OZE. Widać to i teraz. Produkcja energii elektrycznej z turbin wiatrowych w Europie nadal rośnie po znacznym spadku w poprzednim tygodniu. Według stowarzyszenia WindEurope przez trzy dni nowego tygodnia turbiny wiatrowe pokrywały 21 proc. zapotrzebowania regionu na energię elektryczną, czyli dwa razy więcej niż średnia z poprzedniego tygodnia. W środę produkcja osiągnęła poziom 21,8 proc., najwyższy od dziesięciu dni.

To wszystko sprawia, że ceny gazu oscylują wokół stabilnego i akceptowalnego poziomu.

Od początku tygodnia cena gazu spot utrzymuje się na stabilnym poziomie około 500 dol. za tys. m3. Kontrakt na dostawę z jednodniowym wyprzedzeniem w hubie TTF w Holandii zamknął się ceną 500,5 dol. za tys. m3.

Minimalnie rośnie różnica cen LNG w Azji w porównaniu z Europą. Majowe kontrakty terminowe na JKM Platts (Japan Korea Marker, odzwierciedlają rynkową wartość spot ładunków wysyłanych do Japonii, Korei Południowej, Chin i Tajwanu) są wyceniane na 451 dol.; kontrakty terminowe na LNG dostarczane do Europy Północno-Zachodniej (LNG North West Europe Marker) - 436 dol.

Warto przyjrzeć się także sytuacji w USA. Status rezerw PMG (podziemne magazyny gazu) w Stanach Zjednoczonych staje się coraz ważniejszy dla rynku światowego, ponieważ kraj ten aktywnie zwiększa eksport. Największa w Ameryce fabryka LNG, Freeport LNG, wznowiła pracę wszystkich trzech linii skraplania. Zmniejsza to nadwyżkę gazu na rynku amerykańskim i zwiększa podaż na rynku światowym. To zaś jest świetną informacją, oznacza bowiem stabilizację cen.