Europa stawia na pływające terminale LNG. Polska także

Wojna spowodowała wzmożone zainteresowanie pływającymi terminalami LNG. Już we wrześniu jednostka FSRU zacznie działać we Francji. Polska również stawia na tę technologię.

Francja inwestuje w nowy, piąty już terminal LNG, tym razem pływający.

FSRU, bo o tego typu terminalach mówimy, powstają szybciej, ale nie są pozbawione wad. Największym wyzwaniem FSRU jest elastyczność ich pracy.

Także Polska będzie miał tego typu gazoport.

Po napaści Rosji na Ukrainę, rynek gazu w Europie został wywrócony do góry nogami. Rosjanie chcąc zmrozić europejskich odbiorców wstrzymali wiosną ubiegłego roku dostawy surowca do kluczowych unijnych odbiorców. Groźną sytuację kraje Europy zażegnały, importując gaz z innych kierunków i stawiając na zakupy LNG.

Nowy typ gazoportów cieszy się szybko rosnącym zainteresowaniem importerów

Co kryje się pod tym skrótem? To z języka angielskiego - Floating Storage Regasification Unit. Czyli pływająca jednostka regazyfikacyjna o zdolnościach magazynowania gazu.

W największym skrócie różnica polega na tym, że terminal FSRU, poza ramieniem łączącym go z lądem, jest samodzielną fabryką regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. W praktyce jednostka – celowo nie statek, bo zwykle FSRU są pozbawione napędu – jest przyholowywana do portu docelowego i tam zacumowana.

Odbiór surowca polega na zacumowaniu do FSRU metanowca i pobraniu z niego gazu. Następnie przesyłany jest on połączeniem z lądem i dalej wpompowywany do sieci.

Francja ma już cztery gazoporty. Są to trzy terminale LNG firmy Elengy (dwa w pobliżu Marsylii, jeden w Nantes) oraz obiekt LNG w Dunkierce. Wszystkie to obiekty lądowe. Nowy terminal o nazwie Cape Ann powstanie w Hawrze i będzie typu FSRU.

Zgodnie z umową nowy francuski terminal będzie obsługiwać TotalEnergies, a GRTgaz będzie obsługiwał połączenie gazociągu z siecią przesyłową gazu.

Dlaczego Francuzi, posiadając lądowe terminale, zdecydowali się tym razem na FSRU? Bo tego typu jednostki mają dużo zalet.

Szybciej, ale i z mniejszym potencjałem i elastycznością

Największym atutem jest szybkość, z jaką gotowy do pracy jest terminal. W przypadku pozyskania jednostki (najczęściej chodzi o leasing) cały proces może się zamknąć w mniej niż roku a FSRU może zacząć działać zwykle tuż po przyholowaniu.

Tak jest w przypadku francuskiego Cape Ann. FSRU opuścił chiński terminal importowy LNG Tianijn w północnym mieście portowym Tianjin niedaleko Pekinu 30 marca. Następnie statek popłynął do stoczni w Singapurze, gdzie przed rozpoczęciem pracy we Francji został zmodyfikowany, jak podaje Hoegh LNG (właściciel 50 proc. udziałów w tym terminalu).

Po zawinięciu do Hawru, jednostka zostanie podłączona do systemu odbioru gazu i będzie mogła już przyjmować ładunki.

Dla porównania budowa lądowego terminala LNG to wieloletnia i o wiele bardziej kapitałochłonna inwestycja.

Jednak trzeba dodać, że FSRU mają także wady. Najważniejszą jest dużo niższa elastyczność pracy terminala. Co prawda może on magazynować pewien ładunek LNG – ale zwykle jest to poniżej 100 mln m3 gazu po regazyfikacji. Tymczasem lądowe terminal LNG mogą przechowywać nawet kilkaset mln m3 gazu ziemnego.

Posiadanie takich możliwości magazynowych nie tylko ułatwia funkcjonowanie terminala, ale np. w przypadku problemów z odbiorem gazu, nie generuje automatycznie kłopotów ze zdaniem ładunków przez kolejne statki. Po prostu obiekt jest elastyczniejszy.

Drugim czynnikiem jest koszt. Co prawda z pozoru terminal typu FSRU jest znacznie tańszy. Ale to tylko jeśli chodzi o cenę początkową. Obsługa tego typu obiektu jest bowiem droższa, niż terminala lądowego.

Przekonali się o tym nasi sąsiedzi Litwini, gdzie w Kłajpedzie od kilku lat funkcjonuje FSRU Niepodległość (obecnie zarządza nim należący do Orlenu PGNiG). Choć sam obiekt powstał w ekspresowym tempie, to jest znacznie droższy w eksploatacji w porównaniu z naszym terminalem lądowym w Świnoujściu.

Branżowi eksperci wskazują, że generalnie FSRU sprawdzają się w trzech przypadkach. Po pierwsze, gdy potrzebujemy terminala LNG szybko. Po drugie, nie jest to zbyt duży obiekt – zwykle do 5 mld m3 zdolności odbioru gazu rocznie. Po trzecie, gdy docelowo w danej lokalizacji powstanie gazoport lądowylub przynajmniej dodatkowe zbiorniki surowca.

Polska też będzie miała pływający terminal LNG

Jednak pomimo niewątpliwych wad, liczba zalet FSRU jest na tyle duża, że liczne kraje decydują się na jednostki tego typu. Pływające terminale LNG pracują w Niemczech, wspomnianej już Litwie i Finlandii.

Co ciekawe, my także będziemy mieć tego typu obiekt.

Orlen podpisał niedawno z Gaz-Systemem umowę na sto procent mocy regazyfikacyjnych planowanego terminala pływającego LNG w Zatoce Gdańskiej. Zapewnienie odbioru gazu to kluczowy element planowania obiektu.

Gdański terminal będzie kolejnym, w którym grupa Orlen będzie odbierać dostawy LNG.

Od 2016 roku spółka odbiera dostawy skroplonego gazu ziemnego w terminalu w Świnoujściu. Do tej pory odebrała tam prawie ćwierć tysiąca dostaw o łącznym wolumenie ponad 19 mln ton LNG.

Terminal FSRU w Gdańsku będzie posiadał możliwości wyładunku, składowania oraz prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie do 6,1 mld m sześc. paliwa gazowego rocznie. Uruchomienie jednostki, zgodnie z zapowiedziami Gaz-Systemu, planowane jest na 1 stycznia 2028 r.