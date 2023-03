Europa szykuje kolejny cios w Rosję

Unia Europejska zamierza stworzyć mechanizm, który da państwom członkowskim możliwość zablokowania importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego bez konieczności nakładania nowych sankcji.

Nowe prawo Unii Europejskiej uderzyłoby w rosyjski eksport LNG.

Wstrzymywanie importu musiałoby się odbywać pod auspicjami Komisji Europejskiej.

Przepisy uderzyłyby w rosyjskie plany dotyczące eksportu gazu.

O pracach nad takim mechanizmem poinformował Bloomberg. Byłby on bardzo bolesny dla Rosjan, którzy po tym, jak sami ograniczyli niemal do zera eksport gazu do Europy, zaczęli rzucać na rynek coraz większe partie LNG.

Celem nowego prawa byłoby dalsze zmniejszenie uzależnienia Unii Europejskiej od gazu z Rosji

Według agencji ministrowie energetyki (lub odpowiedzialni za kwestie energetyczne) krajów Unii Europejskiej są gotowi zatwierdzić propozycję, która dawałaby ich rządom prawo do czasowego zakazywania rosyjskim eksporterom wstępnej rezerwacji infrastruktury potrzebnej do dostaw LNG.

Jednak poszczególne państwa będą musiały skonsultować się z innymi członkami wspólnoty i Komisją Europejską, aby uruchomić taki mechanizm. Oczekuje się, że jego wykorzystanie jeszcze bardziej zmniejszy zależność UE od energii z Federacji Rosyjskiej.

Po napaści Rosji na Ukrainę państwa Wspólnoty nałożyły na agresora szereg sankcji. Obecnie jest już zatwierdzonych 10 pakietów restrykcji. Jak powiedział niedawno szwedzki premier Ulf Kristersson, Unia Europejska nie prowadzi jednak rozmów na temat wprowadzenia nowych ograniczeń.

Nowe prawo uderzyłoby w dalszej perspektywie w rosyjski budżet

Co w praktyce oznaczałoby wprowadzenie zakazu? Obecnie część krajów mających infrastrukturę regazyfikacyjna przyjmuje surowiec z Rosji. Dzieje się tak, ponieważ importerami są firmy, a rządy nie mają zgodnych z prawem narzędzi, które taki import by uniemożliwiły. Przykładem takich działań jest rosnący import rosyjskiego LNG w Hiszpanii i wciąż napływające duże ilości gazu w tej postaci do Finlandii.

Nowe prawo miałoby poważne konsekwencje dla rynku LNG i Rosji. Po pierwsze oznaczałoby, że kraje Unii bardziej niż rosyjskim LNG byłyby zainteresowane surowcem od innych dostawców. Płynące dotychczas praktycznie bez przeszkód LNG z Rosji do Europy musiałoby także być przekierowane na inne rynki – w grę wchodzi tylko Azja.

Nowe przepisy w praktyce oznaczałyby dalszy spadek udziału Rosji w europejskim rynku gazu. Co więcej runęłyby plany rosyjskich firm gazowych – nie tylko Gazpromu, ale także np. Novateku – dotyczące ekspansji na europejski rynek LNG.

W dłuższej perspektywie stosowanie zakazu mogłoby oznaczać także mniejsze wpływy do rosyjskiego budżetu z tytułu eksportu gazu.