Europa za gaz płaci dwa razy więcej niż przed rokiem

Według firmy doradztwa energetycznego VaasaETT średnia detaliczna cena gazu w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w październiku 2022 roku była dwukrotnie wyższa niż w tym samym miesiącu rok wcześniej.

Jak podaje VaasaETT w 2022 roku średnia cena gazu w Europie wynosi to 18 eurocentów za kilowatogodzinę. Natomiast koszt energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrósł o 67 proc. do 36 eurocentów za kilowatogodzinę.

Jak podkreśla Bloomberg, Europejskie rachunki za prąd osiągnęły rekordowy poziom pomimo wsparcia rządów. Tylko kraje Unii Europejskiej obiecały wydać ponad 550 mld euro na ochronę obywateli i przedsiębiorstw przed gwałtownym wzrostem cen energii.

Dlaczego rok do roku doszło do aż tak znacznego wzrostu cen gazu ziemnego i energii elektrycznej?

To efekt obaw o stabilność dostaw. Zwłaszcza sytuacja na rynku gazu ziemnego odgrywa tu ogromną rolę i powoduje także wzrost cen energii.

Po napaści Rosji na Ukrainę wiele krajów ograniczyło zakupy gazu w Rosji, obawiając się o wiarygodność Moskwy.

Nie były to obawy bezzasadne. Gazprom chciał bowiem jednostronnie zmienić warunki sprzedaży gazu. Gdy dotychczasowi odbiorcy się na to nie zgodzili, zerwał kontrakty i wstrzymał dostawy do kilkunastu z nich.

Efektem tego były większe zakupy gazu z innych źródeł i nieuchronny wzrost cen. Obawy o bezpieczeństwo dostaw i stan zapasów wywołały wzrost cen także energii elektrycznej, bo część z niej jest produkowana w siłowniach gazowych.