Europa zakasała rękawy. Ogrywa Rosję i Gazprom

Choć w czwartek ceny gazu w Europie nieco wzrosły, to jednak należy podkreślić, że z energetycznej wojny z Rosją Unia Europejska na razie wychodzi zwycięsko. Okazało się, że kraje wspólnoty nie są zdane tylko na Moskwę.

Prawie wszystkie europejskie magazyny są wypełnione niemal w całości.

Europejczykom sprzyja cieplejsza niż zwykle aura.

W znacznej części UE ratował import LNG.

Co prawda czwartkowym rankiem gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach listopadowych drożał o 3,54 proc. do 116,5 euro za MWh, a cena paliwa w kontraktach grudniowych osiągnęła 140 euro za MWh, to jednak należy pamiętać, że cena na przyszły miesiąc jest niższa o 11,5 euro za MWh niż w momencie zaatakowania przez Rosję Ukrainy.

Europa zakasała rękawy i zgromadziła dużo gazu

Kilka czynników powoduje, że ceny gazu ustabilizowały się, a ostatnio dość mocno spadły. Pierwszym są znacznie większe zapasy gazu, jakie zgromadziła Europa przed sezonem grzewczym.

Według najnowszych danych jest to już ponad 100 mld m3 (niespełna 20 proc. rocznego europejskiego zapotrzebowania na gaz). Oznacza to, ze europejskie magazyny gazu są wypełnione średnio w 93,65 proc. Co ważne, nadal trwa zatłaczanie surowca do podziemnych kawern.

Jedynym krajem, który nie spełnił 80-proc. wymogu KE dotyczącego stworzenia zapasów gazu jest Łotwa. W Rydze toczy się zresztą w tej sprawie specjalne śledztwo. Jego znaczenie jest tym większe, że magazyn Incukalns odpowiada za dostawy surowca do czterech krajów jednocześnie - trzech krajów bałtyckich i Finlandii.

To jednak nie koniec dobrych wieści płynących z europejskich magazynów. Ponad 100 mld m3 to tzw. czynna część rezerw, mogąca zostać wypompowana w normalnym trybie. W magazynach znajduje się jeszcze kilkanaście miliardów m3 gazu tzw. buforowego, którego zadaniem jest utrzymanie prawidłowego poziomu ciśnienia w kawernach. Jednak w szczególnym wypadku także i ten surowiec mógłby być w znaczącej części pobrany.

Rosja liczyła na mróz i na razie się srodze przeliczyła

Spadek cen to także efekt ciepłej aury w Europie. Próbując wywrzeć presję na Europejczyków, Rosjanie wypuścili nawet specjalny spot, pokazujące skute lodem miasto w Europie (faktycznie wykorzystano zdjęcia jedno z miast na Syberii). W ten sposób pokazywali, co czeka Unię, jeśli ta zrezygnuje z zakupów gazu na rosyjskich warunkach.

Jednak presja okazał się słaba, bo w UE jest dość ciepło.

Średni czas rozpoczęcia pobrań netto gazu z magazynów to 20 października. Jednak temperatura powietrza jest dość łagodna, o około 2 stopnie cieplejsza niż w przeszłości. Historia zna późniejsze daty rozpoczęcia oficjalnego rozpoczęcia poboru gazu z magazynów - w 2013 roku miało to miejsce 4 listopada.

Ważnym elementem wpływającym na ceny gazu jest produkcja energii z OZE. W pierwszych trzech dniach tego tygodnia turbiny wiatrowe odpowiadały za 17,8 proc. bilansu energetycznego w UE, wynika z danych stowarzyszenia WindEurope. W ciągu ostatniego tygodnia ich udział wyniósł 14,7 proc.

Gaz importujemy, ale spoza Rosji, która traci na znaczeniu

Rosyjska polityka surowcowa, zerwanie części kontraktów i próba szantażu spowodowały odwrócenie się znacznej części Europy od Gazpromu.

W znacznej części gaz jest teraz dowożony do UE w postaci skroplonej. Według Gas Infrastructure Europe w październiku europejskie terminale LNG działają z około 62-proc. przepustowością. We wrześniu i sierpniu było to 59 proc.. Import LNG w październiku może osiągnąć 11 mld m3, co byłoby jedną z najwyższych wartości w historii.

Na razie nic nie wskazuje, aby znaczenie LNG w Europie miało zmaleć. Nie bardzo są też na to techniczne możliwości. Co prawda Rosja oferuje więcej gazu Europie, ale dodatkowy surowiec – nawet 42,2 mln m3 na dobę - chciałaby tłoczyć przez pas okupowanej Ukrainy. Na to Kijów się nie godzi, ponieważ nie ma kontroli nad kluczowymi węzłami infrastruktury.

W praktyce Ukraina nie mogłaby wiec kontrolować, ile faktycznie gazu płynie przez jej terytorium.