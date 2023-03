Europę bardzo drogo kosztowały gazowe manipulacje Gazpormu

Kraje Unii Europejskiej w 2022 r. ponad trzykrotnie zwiększyły swoje wydatki na import gazu – do prawie 400 mld euro – podała w komunikacie Międzynarodowa Agencja Energii. Tak duże wydatki to efekt manipulacji na rynku rosyjskiego Gazpromu.

- Pomimo historycznego spadku popytu wydatki UE na import gazu w 2022 r. wyniosły prawie 400 mld euro – ponad trzykrotnie więcej niż w 2021 roku. Udział Rosji w całkowitym popycie UE na gaz ziemny spadł z 40 proc. w 2021 roku do mniej niż 10 proc. proc. do końca 2022 roku, ale mimo to gwałtowny wzrost cen zapewnił Rosji znaczne przychody w ubiegłych 12 miesiącach – podaje MAE.

Według MAE przychody Rosji z eksportu gazu do UE w 2022 roku wzrosły do ​​94 mld dolarów z 41 mld dolarów rok wcześniej, Norwegii do 111 mld dolarów z 33 mld dolarów, Algierii do 20 mld dolarów z 11 mld dolarów. Zakupy od innych dostawców wzrosły prawie czterokrotnie do 121 mld dolarów z 32 mld dolarów.

Ogólnie rzecz biorąc, zużycie gazu ziemnego w Europie spadło o 13 proc. w 2022 r., co stanowi największy spadek popytu w regionie w historii.

Ubiegły rok był rekordowym w historii pod względem cen gazu. Stąd też tak znaczne wydatki na ten surowiec. Należy pamiętać, że gaz był kupowany nawet w cenie 3000 dolarów za tys. m3. Do horrendalnych cen przyczyniła się polityka Gazpromu i Rosji.

Najpierw Rosjanie ograniczali pod byle pretekstem dostawy surowca (jeszcze przed napaścią 24 lutego 2022 roku na Ukrainę). Później w ogóle wstrzymali dostawy do części odbiorców, co wywołało panikę na rynku. Ostatecznie ceny spadły, jednak ubiegłoroczne wydatki Europy na gaz były na rekordowym poziomie.