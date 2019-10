Europejski Bank Inwestycyjny odkłada ważną dla Polski decyzję w sprawie gazu ziemnego

Rada dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego odłożyła do listopada decyzję w sprawie nowej polityki kredytowej, w tym o zaprzestaniu finansowania projektów dotyczących gazu - poinformowało źródło unijne. Polska chce, by finansowanie zostało zachowane.

Wiceprezes EBI Andrew McDowell powiedział we wtorek, że jest przekonany, iż uda się osiągnąć ostateczne porozumienie w sprawie zmian strategii finansowania w listopadzie. "Nowa polityka pożyczek energetycznych jest kamieniem milowym na drodze EBI do przekształcenia się w bank klimatyczny UE. Cieszę się z ważnych postępów poczynionych dzisiaj i jestem pewien, że osiągniemy ostateczną zgodę w listopadzie" - wskazał.Z braku porozumienia nie są zadowolone organizacje ekologiczne. Friends of the Earth Europe napisała, że Niemcy i KE przeciwstawiły się polityce wolnej od paliw kopalnych, a w projekcie pozostawiono "szereg luk". "To bardzo niepokojące, że Europejski Bank Inwestycyjny nie zgodził się dzisiaj zaprzestać udzielania pożyczek paliwom kopalnym niszczącym klimat" - powiedział Colin Roche z tej organizacji.W ciągu ostatnich pięciu lat Europejski Bank Inwestycyjny zapewnił ponad 65 mld euro nowego finansowania globalnych inwestycji w energię odnawialną, efektywność energetyczną i dystrybucję energii.