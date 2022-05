Europejski rynek gazu mówi "nie" dla surowca od Gazpromu

Po tym jak ceny gazu w dostawach natychmiastowych ponownie spadły poniżej cen kontraktowych Gazpromu, europejscy odbiorcy rosyjskiego surowca szukają gazowej alternatywy. Maleje także przesył gazu przez terytorium Ukrainy.

Tańszy niż gaz z Rosji jest obecnie surowiec w spocie.

Rosja tłoczy mniej gazu przez Ukrainę.

Europie pomaga produkcja energii przez elektrownie wiatrowe.

Europejscy odbiorcy rosyjskiego gazu nie chcą za niego przepłacać. Stąd widoczne jest obecnie zwrócenie się firm w Unii Europejskiej w kierunku dostaw spotowych. To po prostu jest bardziej opłacalne.

W większości kontraktów z Gazpromem obowiązuje indeks „na miesiąc do przodu” jego wartość w maju może przekroczyć 1100 dol. za tys. m3. Tymczasem na rynku spot ceny spadły już poniżej tysiąca dolarów do ​około ​990 dol. za tys. m3. Wywołało to natychmiastową reakcje kupujących, którzy rezygnują z dostaw z Rosji ponad kontraktowe minimum.

W grę wchodzi także wciąż obawa o wiarygodność Rosjan i Gazpromu. Rosyjski koncern 28 kwietnia zerwał kontrakt na dostawy gazu do Polski i Bułgarii. Wciąż nie wiadomo, czy nie postąpi tak także w przypadku innych kontrahentów.

W części za spadek zakupów gazu w Rosji odpowiadają także następstwa wywołanej przez Moskwę wojny z Ukrainą. Okupant zajął jedną ze stacji kompresorowych na fragmencie gazociągu tranzytowego na południu Ukrainy.

W efekcie tranzyt tym szlakiem nie jest obecnie możliwy. Nie ma bowiem możliwości sprawdzenia, czy Rosjanie faktycznie dostarczaliby gaz z zadeklarowanych ilościach. W przeszłości zdarzało się bowiem, że deklaracje Rosjan mijały się z faktami.

Efektem okupacji punktu wejścia Sachraniwka (łączy rosyjskie z ukraińskimi gazociągami) jest mniejsza podaż rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy. Na wtorek Gazprom zadeklarował przesłanie tylko 48,9 mln m3 gazu, czyli ponad dwa razy mniej niż tydzień temu. Oficjalny przedstawiciel Gazpromu Siergiej Kuprijanow powiedział, że firma dostarcza rosyjski gaz do tranzytu przez terytorium Ukrainy w ilości potwierdzonej przez stronę ukraińską

Co ciekawe, 48,9 mln m3 to tylko około 45 proc. dobowych zdolności przesyłowych, jakie Gazprom zadeklarował na ten rok przez terytorium Ukrainy.

Sam Gazprom uważa, że ​​nie ma podstaw do wstrzymywania dostaw tą drogą i twierdzi, iż dziwi się ukraińskiemu operatorowi.

Mniejsze dostawy przez południe Ukrainy nie martwią europejskich klientów. Raz, że gaz z Rosji jest droższy niż ten dostępny na wolnym rynku, dwa, że Unia Europejska wspomaga mocno OZE. W ubiegłym tygodniu (od 9 do 15 maja) wiatr bardzo pomógł europejskiej energetyce. Turbiny wiatrowe zapewniły prawie 17 proc. bilansu energetycznego w UE. Według danych stowarzyszenia WindEurope w poniedziałek 16 maja liczba ta spadła do 14 proc. Ale biorąc pod uwagę, że jesteśmy poza sezonem grzewczym, jest to nadal bardzo dużo.