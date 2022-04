Europie brakuje infrastruktury umożliwiającej dywersyfikację dostaw energii

Mamy obecnie do czynienia z szeregiem nakładających się na siebie wyzwań, które mają wpływ na światową gospodarkę - oceniła podczas sesji "Europa na globalnym rynku" w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego ekonomistka Banku Światowego Cristina Savescu. Obok pandemii, z którą świat wciąż się jeszcze nie uporał, do tej listy wyzwań dochodzi teraz wojna i kryzys energetyczny.

- Mieliśmy pandemię COVID-19, której skutki spowodowały globalną recesję na całym świecie. Recesja ta spowolniła rozwój zarówno w Azji, jak i w Europie, krajach rozwijających się i tych rozwiniętych - wyliczała w trakcie sesji Cristina Savescu.

Teraz do listy wyzwań doszła wojna w Ukrainie, której skutki odczuwamy zwłaszcza w Europie. Dotyczy to w kwestii bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł energii.

- Warto pamiętać, że Rosja jest głównym eksporterem gazu, ok. 25 proc. światowego eksportu stanowiąwłaśnie rosyjski surowiec. Nie można przy tym zapominać, że Rosja jest także eksporterem palladu, niklu, nie wspominając o ropie czy węglu. Trudno będzie zmienić tę sytuację w krótkim okresie - mówiła ekonomistka.

Dla Europy sytuacja ta jest szczególnie trudna, gdyż na Starym Kontynencie brakuje infrastruktury umożliwiającej dywersyfikację dostaw energii. Terminale LNG są zlokalizowane w Hiszpanii i we Włoszech. Niestety importowany drogą morską surowiec nie może być dystrybuowany do reszty krajów europejskich właśnie z powodu braku gazociągów.

- To sprawia, że Europa wciąż jest tak zależna od Rosji i w krótkim czasie będzie to trudne do zmiany - podkreśliła Cristina Savescu.

Ekonomistka zwróciła jednak uwagę, że aktualna trudna sytuacja, gdy świat borykać się musi z tyloma nakładającymi się wyzwaniami, może stanowić także szansę i powinniśmy to wykorzystać.

- Powinniśmy jak najszybciej usuwać bariery w rozwoju odnawialnych źródeł energii, by zwiększyć ich moc i dywersyfikację energetyczną Europy - wskazała przedstawicielka Banku Światowego.