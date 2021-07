Exalo Drilling z grupy PGNiG będzie wiercić u brzegów Tanzanii

Spółka Exalo Drilling z grupy PGNiG podpisała kontrakt z PanAfrican Energy Tanzania Ltd. operatorem na złożu gazowym wokół wyspy Songo Songo u brzegów Tanzanii. Polska firma wykona tam rekonstrukcje odwiertów, wywierci też tzw. otwór boczny.

Jak poinformowała w środę Exalo Drilling, rozpoczęcie prac jest planowane w połowie września tego roku. Obecnie urządzenie wiernicze jest przygotowywane do transportu z warsztatów firmy w Pile do Portu Morskiego w Gdyni. Stamtąd w połowie lipca urządzenie ma wypłynąć do Afryki. Kontrakt dotyczy prac wiertniczych na części złoża gazu Songo Songo, leżącego ok. 15 km od brzegów Tanzanii i ponad 200 km na południe od największego miasta kraju - Dar es Salaam.

Umowa obejmuje prace rekonstrukcyjne trzech odwiertów wraz z wykonaniem otworu bocznego, tzw. sidetrack.



Jak podkreśliło Exalo Drilling, będzie to pierwszy kontrakt w Tanzanii, ale spółka ma już wieloletnie doświadczenie w pracach wiertniczych na kontynencie afrykańskim.

Według spółki, zdobycie kolejnego partnera biznesowego w Afryce jest ogromnym sukcesem i kontynuacją strategii budowania rozpoznawalnej i silnej pozycji marki Exalo na rynkach afrykańskich.

Obecność w tych rejonach świata zwiększa konkurencyjność na lokalnych rynkach usług wiertniczych i stwarza ogromne szanse na pozyskanie kolejnych partnerów biznesowych - zaznaczyła spółka.