Finlandia nie podda się gazowemu dyktatowi Rosji

Fińska państwowa spółka gazowa Gasum nie zastosuje się do żądania Gazpromu, aby zapłacić za dostarczany gaz w rublach. Firma poinformowała o tym we wtorkowym oświadczeniu. Finlandia może być kolejnym państwem, któremu Rosja wstrzyma, mimo ważnej umowy, dostawy gazu.

Gasum nie akceptuje żądań Gazprom Export, aby przejść na rozliczenia rublowe i dlatego nie będzie dokonywała płatności w rublach ani zgodnie z mechanizmem płatności proponowanym przez Gazprom Export - napisała firma w oświadczeniu.

Spółka poinformowała, że ​​strona fińska zdecydowała się poddać pod arbitraż umowę na dostawę gazu ziemnego. W oświadczeniu wspomniano również, że firmy mają inne spory.

W oświadczeniu zauważono, że istnieje duże ryzyko wstrzymania dostaw gazu ziemnego do kraju z Federacji Rosyjskiej. W nadchodzącym sezonie letnim Gasum będzie dążyć do zapewnienia dostępności gazu ziemnego swoim fińskim odbiorcom poprzez gazociąg Balticconnector. Jednak ograniczenia przepustowości mogą utrudnić to zadanie.

26 kwietnia Gazprom skierował do polskich i bułgarskich importerów wezwanie do wstrzymania dostaw gazu od 27 kwietnia w związku z odmową dokonania ostatecznych rozliczeń w rublach rosyjskich. W praktyce rosyjska firma nie tylko zerwała obowiązujące kontrakty, ale także pokazała że nie jest wiarygodnym partnerem biznesowym. Co więcej zaprezentowała się jako firma polityczna, która jest biznesowym ramieniem Kremla.

Dla Finlandii ewentualne odcięcie dostaw gazu nie powinno spowodować większych problemów w dostawach energii. Na początku dekady tylko około 5 proc. prądu było wytwarzanych w blokach gazowych. Większym wyzwaniem jest ciepłownictwo, a przede wszystkim przemysł.