Finowie ostrzegają. Gazprom planuje odciąć dostawy gazu

Fińska firma Gasum spodziewa się wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu w nocy z piątku na sobotę czyli z 20 na 21 maja.

- Gasum uważa, że ​​istnieje realne ryzyko wstrzymania dostaw gazu ziemnego w ramach kontraktu firmy i że najprawdopodobniej import gazu ziemnego z Rosji do Finlandii zostanie wstrzymany późnym wieczorem w piątek 20 maja lub w sobotę 21 maja 2022 roku - czytamy w komunikacie fińskiej firmy.

Nie podano, jakie przesłanki spowodowały wydanie takiego komunikatu.

Czytaj te: Kluczowy gazociąg Gazpromu gotowy w 93 proc., bez niego plany spółki ległyby w gruzach

Finowie zapewniają jednak, że w nadchodzącym sezonie letnim Gasum będzie dążyć do zapewnienia swoim fińskim odbiorcom gazu dostawy surowca z innych źródeł za pośrednictwem gazociągu Balticconnector.

Około 10 proc. energii elektrycznej w Finlandii pochodzi z elektrowni zasilanych gazem.

Dwa czynniki mogą, zdaniem specjalistów, spowodować, że Gazprom, podobnie jak w Polsce i Bułgarii, wstrzyma bez uzasadnienia dostawy gazu. Pierwszym jest fakt, że Finowie podobnie jak Polacy i Bułgarzy nie godzą się na płacenie za rosyjski gaz rublami.

Drugi czynnik to ogłoszenie planów wejścia Finlandii do NATO. Jest to następstwo obaw Helsinek o racjonalność polityki Rosji, po tym jak ta napadła niesprowokowana na Ukrainę.