Firma zostanie odebrana inwestorowi bez odszkodowania?

Sąd zakazał GECX Group rozporządzania i obciążania udziałów oraz akcji w zakupionej od Onico S.A. firmie Onico Energia - do czasu stwierdzenia ważności zawartej półtora roku temu umowy sprzedaży GECX Group akcji Onico Energia. - To zgoda na odbieranie z dnia na dzień zagranicznemu inwestorowi firmy, którą półtora roku temu w dobrej wierze kupił i wykorzystując własne środki zaczął stawiać na nogi. Do tego bez wiarygodnego uzasadnienia ekonomicznego – uważa zarząd Onico Energia.

Utrudnienie działalności klientom?

Zły klimat dla inwestycji zagranicznych w Polsce

- Prawa GECX Group jako inwestora w dobrej wierze są ograniczane, i to w taki sposób, aby trwale pozbawić go rekompensaty i słusznego odszkodowania – uważa zarząd Onico Energia, powołując się na zastrzeżenia wymienione przez pełnomocnika GECX Group w skierowanym do sądu zażaleniu.Jego zdaniem postanowienie to wydane zostało przez niewłaściwy sąd, miał tu miejsce brak uprawdopodobnienia roszczenia i brak interesu prawnego wnioskodawcy.- Jesteśmy zdziwieni takim potraktowaniem właściciela akcji naszej spółki, który zainwestował w nią swoje, i to znaczne, środki, co zaczęło przynosić już konkretne efekty dla sytuacji finansowej Onico Energia. Nasze oburzenie budzi także całkowite zignorowanie klientów firmy, wśród których są także podmioty publiczne. Decyzja sądu wpłynąć może bowiem na utrudnienie ich działalności. Zupełnie zagadkowe jest dla nas to, co zarządca chce zrobić z należącą do GECX Group firmą, bo do prowadzenia przez nią bieżącej działalności potrzebne jest doświadczenie i wiedza, a także znaczne środki finansowe – np. na konieczne depozyty zabezpieczające – wskazuje w swoim stanowisku zarząd Onico Energia.Zarząd spółki skarży się jednocześnie, że sąd orzekał tylko na podstawie wersji jednej strony, czyli zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. i pomijając całkowicie argumenty właściciela udziałów i akcji Onico Energia.Wraz z GECX Group zwraca uwagę na negatywny wpływ działań zarządcy restrukturyzacyjnego na ogólny klimat towarzyszący inwestycjom zagranicznym w Polsce. Liczy, że sąd uwzględni wniesione zażalenie w całości, co pozwoli na odzyskanie przez Onico Energia możliwości normalnego prowadzenia bieżącej działalności i ponowne zaopatrywanie klientów w paliwa. Przypomina też, że wątpliwości co do działań zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. ma też sama Onico S.A.Pod koniec kwietnia list z żądaniem wydania udziałów i akcji Onico Energia zarządca restrukturyzacyjny ONICO S.A. przysłał do szwajcarskiej siedziby GECX Group. Jak zauważa w swoim stanowisku zarząd Onico Energia, zarządca restrukturyzacyjny Onico S.A. nie potwierdził dotąd nawet, czy zamierza i czy będzie w stanie zwrócić należności, jakie za akcje Onico Energia zapłacił GECX Group, a także środki, i to znaczne, jakie GECX Group zainwestował w ciągu ostatniego półtora roku w Onico Energia.Według zarządu Onico Energia, GECX Group może uznać to za faktyczne wywłaszczenie nabytego przez tego inwestora legalnie, i w dobrej wierze, majątku bez odszkodowania, co z kolei stać się może powodem do wniesienia przez niego sprawy przed sądem międzynarodowym.