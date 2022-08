Francja: Rząd: magazyny gazu napełnione w 80 procentach

Magazyny gazu we Francji są napełnione w 80 procentach, a w listopadzie będą napełnione w 100 procentach – zapewniła w środę francuska minister transformacji energetycznej Agnes Pannier-Runacher.

Wypełnimy nasze strategiczne magazyny gazu w 100 proc. przed 1 listopada, co było naszym celem - powiedziała Pannier-Runacher w stacji CNews.

Minister wezwała wszystkich Francuzów, a zwłaszcza "największych graczy", aby "upewnili się, że ograniczą zużycie gazu i energii elektrycznej", ponieważ "te dwa systemy są połączone".

"Liczymy na solidarność europejską, zwłaszcza z Niemcami, by móc importować energię elektryczną" - powiedziała Pannier-Runacher, odnosząc się do problemów produkcyjnych, z jakimi borykają się francuskie elektrownie jądrowe. "Musimy natomiast wspierać Niemcy gazem, który importujemy do naszych czterech terminali LNG" - dodała.

Pannier-Runacher powiedziała również, że uwagi Marine Le Pen, przywódczyni skrajnej prawicy, domagającej się zniesienia sankcji wobec Rosji w zamian za przywrócenie dostaw gazu w dawnych ilościach, "są nieodpowiedzialne".

Z Paryża Katarzyna Stańko