Francja spodziewa się wstrzymania dostaw gazu przez Rosję

Premier Francji Elisabeth Borne powiedziała w środę w swym expose wygłoszonym w Zgromadzeniu Narodowym, że jej rząd będzie pracować "w duchu dialogu i kompromisu". Ostrzegła, że kraj musi być przygotowany na ewentualne wstrzymanie eksportu gazu przez Rosję.

Borne oświadczyła, że wypracowywanie kompromisów, które "zbyt długo były zapomniane we francuskiej polityce", będzie jednym z jej najważniejszych zadań. Zaapelowała do deputowanych, by "tworzyli większości" wspierające poszczególne projekty jej gabinetu.

Zapowiedziała też, że jednymi z priorytetów rządu będzie osiągnięcie pełnego zatrudniania w kraju i reforma emerytalna, która jest konieczna. Zapewniła, że jej gabinet będzie otwarty na dyskusje na ten temat, ale Francuzi muszą zacząć "pracować nieco dłużej".

Trudne scanariusze

- Jeśli Rosja przerwie eksport gazu, to uderzy to również w nas. Musimy wziąć pod uwagę wszystkie, konkretne scenariusze, nawet te najtrudniejsze - ostrzegła premier.

Jak podkreśliła, wojna na Ukrainie powinna przypomnieć Francji, że musi być w stanie się bronić, być silnym krajem w silnej, niezależnej Europie.

Borne obiecała, że rząd będzie przywiązywał dużą wagę do walki z ociepleniem klimatu, a Francja stanie się pierwszym krajem, który zrezygnuje z paliw kopalnych.

Nacjonalizacja EDF

Poinformowała, że jej gabinet zamierza w pełni znacjonalizować silnie zadłużoną grupę energetyczną EDF (Electricite de France), aby zbudować "ambitną przyszłość" sektora energetycznego. Rząd powierzy bowiem EDF zadanie budowy nowych reaktorów atomowych.

- Wykorzystanie energii nuklearnej jest koniecznym elementem transformacji energetycznej - dodała premier.

Pod koniec swego expose Borne zobowiązała się też do "niezrywania dialogu z przedstawicielami opozycji".

Tradycyjnie premier Francji po wygłoszeniu expose, nazywanego ogólną deklaracją polityczną, występuje do parlamentu o wotum zaufania. Borne postanowiła pominąć jednak ten etap, który jest zwyczajowy, ale nie obligatoryjny - podaje BFM TV.

Brak większości

Lewicowa koalicja Nupes wezwała już we wtorek do przegłosowania wotum nieufności dla rządu Borne.

Prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi nie udało się po wyborach parlamentarnych w czerwcu skonstruować koalicji, która pozwalałaby na uzyskanie większości bezwzględnej w Zgromadzeniu Narodowym.

Jak komentuje AFP, premier Borne chce uniknąć sytuacji, w której albo nie otrzyma wotum zaufania, albo będzie je zawdzięczać temu, że od głosu wstrzyma się skrajna prawica kierowana przez Marine Le Pen.