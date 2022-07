Francja stawia na import skroplonego gazu, przygotowuje kolejny pływający gazoport

TotalEnergies wygrał przetarg rządu francuskiego na przygotowanie i eksploatację pływającego gazoportu, który zostanie zlokalizowany w pobliżu Le Havre. Prace na tym projektem mają się rozpocząć już jesienią tego roku, a pierwszy statek z LNG zawinie do portu we wrześniu 2023 roku

Francja dysponuje obecnie czterema terminalami do odbioru ładunków skroplonego gazu. Dwa z nich są zlokalizowane nad Morzem Śródziemnym w Fos sur Mer niedaleko Marsylii. Tutaj docierają statki z Kataru, a także z Algierii i Egiptu. Na północy działają dwa pozostałe terminale w Montoir de Bretagne i w Dunkierce. Odbierany gaz pochodzi ze złóż norweskich, a także ze Stanów Zjednoczonych, Nigerii i Angoli.

Czytaj także: Europa musi się przygotować na całkowite odcięcie od rosyjskiego gazu

Jeszcze w minionym roku przypływały tutaj także statki rosyjskie, ale od czasu nałożenia unijnych sankcji handel skroplonym gazem z Gazpromem został wstrzymany.

Czytaj także: Francja: Unii europejskiej trudno będzie całkowicie zrezygnować z rosyjskiego gazu

Rząd francuski podjął decyzję o pilnej rozbudowie infrastruktury do odbioru skroplonego gazu i ogłosił przetarg na operatora nowego pływającego terminala

Jak podała agencja AFP przygotowaniem projektu zajmie się koncern TotalEnergies, który wygrał rządowy przetarg. Zajmie się on przygotowaniem jednostki pływającej do regazyfikacji LNG /FSRU/ oraz pracami związanymi z podłączeniami do ogólnej sieci gazociagów, a także późniejszą eksploatacją terminala. Część specjalistycznych robót zostanie wykonanych przez operatora gazociągów spółkę GRTGaz.

Rocznie terminal będzie mógł przyjmować jednostki, które pozwolą na regazyfikację około 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Rozpoczęcie prac zaplanowano na jesień tego roku, a pierwszy statek zostanie rozładowany we wrześniu 2023 roku.

Francja w 2021 roku importowała 40 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego z czego znacząca część, niemal połowa dociera w formie LNG.