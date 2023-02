Francja zmniejszyła zużycie gazu i planuje dalsze oszczędności

Francuski operator systemu przesyłowego gazu ziemnego GRTgaz w opublikowanym komunikacie podał, że zużycie surowca w 2022 roku spadło o około 6 procent, do 43 miliardów metrów sześciennych. Stało się tak za sprawą oszczędności i łagodnego początku zimy.

Z powodu zakłóceń w dostawach gazu ziemnego spowodowanych wstrzymaniem transportu rosyjskiego surowca gazociągami Nord Stream we Francji podjęto decyzję o znacznym zwiększeniu dostaw skroplonego gazu LNG do czterech gazoportów. W minionym roku dostarczono ponad 100 procent więcej gazu drogą morską, co stanowiło ponad 86 procent całego wolumenu rocznego zużycia.

Wprowadzone zostały przez rząd limity zużycia gazu dla przemysłu, a odbiorcy indywidualni zaczęli ograniczać konsumpcję ponieważ ceny surowca eksplodowały.

- W 2022 roku zużycie gazu we Francji spadło o 6,2 procent, z czego najwięcej, bo ponad 16 procent, odnotowano w dostawach dla mieszkańców. Największy odsetek zużywanego gazu przeznaczony był na potrzeby produkcji energii elektrycznej ze względu na niedobory wynikające z prowadzonych remontów reaktorów atomowych. Na ten cel trafiło aż 15 procent importowanego gazu - powiedział cytowany w komunikacie prezes GTRgaz Thierry Trouvou.

Według stanu na koniec stycznia francuskiej magazyny wypełnione są w ponad 40 procentach, co jest lepszym rezultatem niż rok temu. Z powodu sprzyjających warunków atmosferycznych nie obserwuje się dużego poboru surowca z przeznaczeniem na potrzeby ogrzewania mieszkań i lokali.

GRTgaz od października ubiegłego roku przez belgijski system przesyłowy dostarcza gaz do niemieckich odbiorców w zamian za dostawy energii elektrycznej.

Państwowy francuski operator sieci przesyłowej dysponuje ponad 32 tysiącami kilometrów gazociągów, co pozwala transportować około 64 miliardy metrów sześciennych gazu.