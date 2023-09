Francja zyskała nowy typ terminala LNG

Do Hawru zawinęła jednostka Cape Ann. Po zacumowaniu będzie pełniła funkcję pływającego terminala LNG - pierwszego tego typu we Francji. Wygląda na to, że pływające terminale podbijają Unię Europejską.

Cape Ann to pierwszy pływający terminal gazowy we Francji.

W sytuacji nagłego zwiększenia zapotrzebowania na LNG, pływające terminale gazowe sprawdzają się dobrze.

W dłuższej perspektywie warto jednak inwestować w gazoporty lądowe.

Do niedawna na naszym kontynencie dominowały terminale lądowe LNG. Jednak od pewnego czasu rośnie popularność terminali pływających (FSRU - Floating Storage Regasification Unit, czyli pływająca jednostka regazyfikacyjna o zdolnościach magazynowania gazu). Choć oba typy terminali zajmują się zasadniczo tym samym, to jednak dość dużo je różni.

Terminal LNG w Hawrze jest typowy w swej postaci, ale pierwszy tego typu we Francji

Nowy terminal we Francji, który pierwszy odbiór gazu ma zaplanowany jeszcze w tym miesiącu, został zacumowany w Hawrze. To piąty francuski terminal LNG. Cztery dotychczasowe to klasyczne obiekty zlokalizowane na lądzie. Wśród nich są trzy terminale należące do firmy Elengy (dwa w pobliżu Marsylii, jeden w Nantes) oraz obiekt LNG w Dunkierce.

Zgodnie z umową nowy francuski terminal będzie obsługiwać koncern TotalEnergies, a firma GRTgaz będzie obsługiwała połączenie gazociągu z siecią przesyłową gazu.

Wybór terminala FSRU podyktowany został kilkoma czynnikami.

Pierwszym jest szybkość inwestycji. Terminale lądowe mają bez wątpienia kilka wad. Podstawową jest właśnie czas inwestycji, mogący sięgać w skrajnych przypadkach nawet dekady. Wynika to z pracochłonności całego projektu. Konieczne jest uzyskanie licznych zezwoleń, a sama inwestycja musi potrwać. Często budowa lądowego gazoportu oznacza praktycznie także wybudowanie nowego portu lub przynajmniej basenu portowego.

Następstwem tego jest szybsze uruchomienie dostaw za pomocą obiektu typu FSRU. Przykład mamy widoczny w naszym kraju. Choć inwestycja w zarządzany przez Gaz-System gazoport w Świnoujściu była rozpoczęta dużo wcześniej niż litewska w Kłajpedzie, to Litwini ukończyli swoją szybciej. Powód był prozaiczny - Wilno zdecydowało się na obiekt pływający.

Jeśli więc firma czy państwo chcą mieć szybko gazoport, decydują się na FSRU. Jednak ma to i swoje wady.

Gazoport lądowy kosztuje drożej, ale wychodzi w sumie taniej

Jak napisała zajmująca się analizowaniem rynku surowców firma Argus, FSRU ma swoją cenę. Paradoksalnie bowiem, choć w chwili zakupu jest znacznie tańszy (nawet pięciokrotnie) niż budowa porównywalnej wielkości gazoportu lądowego, w sumie wychodzi drożej.

Po pierwsze, trzeba za niego zapłacić od 150 do ponad 350 mln dolarów. Poza tym FSRU pracują mniej ekonomicznie i mają większe jednostkowe zużycie energii na tonę regazyfikowanego LNG. Są więc droższe w utrzymaniu. Jeśli rozpatrujemy wykorzystanie gazoportu na lata, to taniej wychodzi wybudowanie obiektu.

Zwłaszcza że do kwestii ceny dochodzi również elastyczność obiektu. O tym decyduje już nie sama moc regazyfikacyjna, ale w równym stopniu liczba zbiorników, w których można przechowywać skroplony gaz ziemny.

W skrócie sytuacja wygląda bowiem następująco: w przypadku FSRU pojemność jednego zbiornika zamontowanego na jednostce wystarcza na pobranie gazu z metanowca. Następnie musi on zostać wyekspediowany do odbiorców.

W przypadku gazoportu lądowego gaz może być w trakcie 2-3 wizyt pełnych metanowców przechowywany na miejscu (na tyle bowiem wystarczają zwykle zbiorniki na lądzie). W ten sposób dostawy są bezpieczniejsze, a sam gazoport może pracować płynniej i elastyczniej.

W związku z tym niektórzy stawiają na hybrydowe rozwiązania. Na przykład Niemcy, które do końca roku chcą mieć już sześć FSRU, przy części z nich będą budować zbiorniki lądowe na LNG, a w przyszłości gazoporty pływające mają być w całości przebudowane na obiekty lądowe.