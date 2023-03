Francuski gigant finalizuje przejęcie Polskiej Grupy Biogazowej

Francuski koncern paliwowo-energetyczny TotalEnergies podał w komunikacie, że otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie Polskiej Grupy Biogazowej.

Francuski koncern paliwo-energetyczny TotalEnergies podał w komunikacie giełdowym, że sfinalizował transakcję przejęcia Polskiej Grupy Biogazowej (PGB). Rozmowy na ten temat były prowadzone w minionym roku i zakończyły się parafowaniem wstępnej umowy zakupu.

Do zakończenia całego procesu konieczna była jednak zgoda polskich organów administracyjnych. Dlatego też spółka TotalEnergies Gaz and Electricite Holdings po zakończeniu negocjacji z dotychczasowymi właścicielami PGB wystąpiła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na przeprowadzenie ten transakcji.

Dokumenty złożono 20 grudnia 2022 roku, a w minionym tygodniu została wydana pozytywna decyzja, co pozwoliło sfinalizować umowę zakupu.

W przekazanym komunikacie podano, że produkcja biogazu w instalacjach będących własnością PGB wynosi 1,1 miliona terawatogodzin oraz że obecnie przygotowywanych jest do realizacji 6 projektów farm fotowoltaicznych w różnych częściach Polski o mocy wytwórczej około 200 megawatów.

PGB dysponuje 15 działającymi elektrociepłowniami, które wykorzystują lokalnie wytwarzany biogaz, ma także w swoim portfelu inwestycyjnym 2 farmy fotowoltaiczne.