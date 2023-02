Francuzi uderzają w Gazprom przed sądem

Brak gazu z Rosji może tłumaczyć dużo słabsze wyniki finansowe francuskiego potentata gazowego Engie. Francuski koncern wszczął już postępowanie arbitrażowe przeciwko spółce Gazprom Export z powodu niedoborów gazu.

O samym postępowaniu arbitrażowym niewiele wiadomo. Jest to jednak kolejny krok pokazujący, że Francuzi walczą o interesy swoich firm, a współpraca z Gazpromem i Rosją nie jest wcale bezwarunkowa.

Niedawno została upubliczniona informacja, że francuski koncern paliwowy Total nie kupi więcej gazu od Jamał LNG ponad to, co uzgodniono w kontrakcie długoterminowym. To poważny cios w rosyjskie plany eksportu LNG.

Teraz po sprawiedliwość do sądu idzie Engie (dawniej GDF Suez). Francuzi domagają się odszkodowania za niedostarczony gaz w 2022 roku. Rosjanie tłumaczą się siłą wyższą. Jednak przerwa w dostawach gazu nastąpiła wcześniej niż zniszczenie nitek gazociągu Nord Stream. Stąd też Paryż uważa decyzje o wstrzymaniu dostaw za bezpodstawną.

O odszkodowanie za niedostarczony gaz walczy także czeski koncern energetyczny CEZ.

To, że działania Rosjan w sferze handlu gazem niekorzystnie wpłynęły na Engie mogą świadczyć wyniki firmy.

Według komunikatu prasowego zysk netto firmy w 2022 roku wyniósł 216 mln euro, w porównaniu z 3,66 mld euro rok wcześniej.

Zysk bez czynników jednorazowych wyniósł 5,2 mld euro wobec 2,9 mld euro rok wcześniej.

EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją) wzrosła o 29,8 proc. do 13,71 mld euro, podczas gdy przychody wzrosły o 62 proc. do 93,97 mld euro.

Według prognozy spółki w 2023 roku jej skorygowany zysk netto wyniesie 3,4-4 mld euro, EBITDA bez działalności w energetyce jądrowej - 6,6-7,6 mld euro.

Akcje Engie podrożały od początku roku o 1,5 proc., kapitalizacja spółki to 32,6 mld euro.