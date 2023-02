Francuzi zadali poważny cios Rosji. Nici z planów sprzedaży LNG

Total nie kupi więcej gazu od Jamał LNG ponad to, co uzgodniono w kontrakcie długoterminowym – poinformował w środę Patrick Pouyanne, szef francuskiej firmy. To poważny cios w rosyjskie plany eksportu LNG.

Dla Rosjan eksport gazu w postaci skroplonej (LNG) ma odgrywać coraz ważniejszą rolę. W ten sposób rosyjscy producenci, a zwłaszcza Gazprom chcieliby powrócić na europejski rynek surowca.

Także drugi największy rosyjski dostawca gazu Novatek chciałby zwiększyć produkcję i eksport LNG. Jednak decyzja Totala burzy te plany. Gaz będzie dostarczany, ale tylko w ilości wcześniej zakontraktowanej, na dodatkową sprzedaż LNG Rosjanie nie mają co liczyć.

- Dzisiaj wszystko jest jasne z Jamał LNG. Mamy wolumeny 4 mln ton (rocznie - przyp. aut.) w długoterminowych kontraktach, do których jesteśmy zobowiązani. Ale kupujemy ściśle tylko te ilości, nie realizujemy już dodatkowych zakupów spotowych – powiedział Pouyanne.

Dlaczego decyzja Totala tak bardzo uderza w plany Rosjan? Po pierwsze Rosjanom nie udało się złamać solidarności europejskich firm paliwowych. Po drugie nie zdobyli przyczółka, który mógłby być pomostem w sprzedaży w transakcjach spotowych rosyjskiego gazu na europejski rynek. W końcu nie bez znaczenia było to, że ewentualna sprzedaż LNG Totalowi mogłaby zachęcić Francuzów do współpracy technologicznej, bez której rosyjski sektor gazowo naftowy ma problemy.

Zdaniem specjalistów zapowiedź Totala nie oznacza, że Rosjanie nie będą próbowali sprzedawać w Europie dodatkowych partii LNG w transakcjach spotowych. Ale jeden z potencjalnych klientów powiedział "nie".

Jamał LNG to wspólne przedsięwzięcie Novateku (50,1 proc. udziałów), Totala (20 proc.), chińskiego CNPC (20 proc.) i również chińskiego Funduszu Jedwabnej Drogi (9,9 proc.). Produkcja LNG rozpoczęła się w 2017 roku. Obecne moce sięgają 16,5 mln ton LNG rocznie.