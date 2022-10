Fundamentalna decyzja Amerykanów. Będzie wsparcie dla Europy

Tej zimy USA nie wprowadzą zakazu ani ograniczeń na eksport swojego gazu do krajów europejskich – podał Reuters, powołując się na źródła związane z amerykańską administracją.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Decyzja amerykańskiej administracji zwiększy bezpieczeństwo gazowe UE.

Zgoda z USA oznacza presję polityczną na niektóre europejskie rządy.

Powody do zadowolenia mają amerykańscy producenci gazu.

Na razie oficjalnie nie zostało to opublikowane, jednak według agencji Reuters decyzja w tej sprawie została już podjęta. Oznacza to fundamentalna zmianę w podejściu Amerykanów, a przede wszystkim zmniejszenie presji ze strony Rosji.

Przetasowań na rynku gazu i LNG w Unii Europejskiej ciąg dalszy

W ubiegłym roku największym dostawcą gazu do Europy była Rosja, za nią plasowała się Norwegia. Jednak w skroplonym gazie ziemnym to właśnie USA dzierżyły w ubiegłym roku palmę pierwszeństwa, wyprzedzając Katar i Rosję. W sumie te trzy państwa odpowiadały za około 70 proc. dostaw LNG na europejski rynek. Teraz amerykańscy producenci mogą się jeszcze umocnić na tej pozycji.

Rosyjskie LNG, choć nadal płynie do Europy, np. kupują go od Novateku Finowie, to jednak jest w defensywie.

Warto przy tym dodać, że już ubiegłej zimy amerykański gaz pomógł Europejczykom w miarę bezboleśnie przeżyć zimę, gdy dostawami surowca na szeroka skale manipulowała Rosja. Eksport LNG ze Stanów Zjednoczonych do UE-27 i Wielkiej Brytanii wzrósł z 3,4 mld stóp sześciennych dziennie (Bcf/d) w listopadzie 2021 r. do 6,5 Bcf/d w styczniu 2022 roku.

Obecna decyzja jest ukoronowaniem działań mających spowodować, że Amerykanie w jeszcze większym stopniu będą mogli eksportować gaz do Europy.

Amerykanie ostrożnie podchodzili do możliwości eksportu gazu zimą

Dotychczas bowiem amerykańska administracji podchodziła do tego w bardzo ostrożny sposób. Warto dodać, że sześć lat temu USA nie eksportowały LNG do Europy. Sytuację zaczęła zmieniać administracja prezydenta Donalda Trumpa. Dopuściła ona sprzedaż do Europy znaczących ilości gazu.

Jednak obecna sytuacja jest wagowo jeszcze większa. Nawet zimą amerykańskie firmy będą mogły bowiem sprzedawać gaz do Europy. Zresztą coraz większe znaczenie amerykańskiego gazu na europejskim rynku widać w tym roku.

Od początku marca (tydzień po napaści Rosji na Ukrainę) wielkość dostaw amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego do UE wyniosła 30 mld m3, czyli dwukrotnie więcej niż w tym samym okresie 2021 roku.

- Dzięki działaniom, które podejmujemy my i nasi partnerzy, poziom napełnienia magazynów gazu w Europie jest znacznie wyższy niż w zeszłym roku. Przed nami jeszcze dużo pracy – powiedział rzecznik administracji Joe Bidena.

Amerykanie zyskają, UE będzie bezpieczniejsza, a Rosja liczy straty

Zapowiedź amerykańskiej decyzji ma bardzo duże znaczenie.

Po pierwsze zwiększa bowiem bezpieczeństwo energetyczne krajów Unii Europejskiej. Dostawy LNG oznaczają, że po odcięciu niemal eksportu gazu do Europy przez Rosję, chore imaginacje Gazpromu i kremla i zamarzniętej Europie się nie spełnią.

Fakt zgody na zimowe dostawy surowca z USA do Europy oznacza także stabilizacje cen surowca. Obecnie w znacznym stopniu manipulowała nimi Rosja. Teraz jej wpływ na to, co dzieje się na rynku będzie dużo mniejszy.

Zyskają także amerykańscy producenci gazu. Ograniczenia eksportowe oznaczały bowiem problem z lokowaniem gazu. Ze względów technologicznych wstrzymanie produkcji nie zawsze było możliwe, pojawiała się nadpodaż gazu i związany z tym spadek cen. Teraz także amerykański rynek będzie bardziej stabilny.

Należy wspomnieć także o politycznych korzyściach dla USA wynikających z decyzji Waszyngtonu. Amerykanie wciąż muszą mierzyć się z obawami Europejczyków o bezpieczeństwo energetyczne tej zimy. Teraz, gdy sami zaoferowali pomoc w dostawach gazu – bo tym w istocie jest zniesienie ograniczeń – mogą również wywierać presję na niektóre kraje UE w sprawie większego zaangażowania się w pomoc dla Ukrainy.

Na razie nie wiadomo, jakie dodatkowe ilości LNG Amerykanie będą mogli wysłać zimą do Europy. Jednak może to być sporo. Możliwości eksportowe w przypadku amerykańskiego LNG szacowane są nawet na 190-200 mld m3. Oczywiście ograniczeniem są istniejące instalacje, a także kontrakty na rynku azjatyckim.

Decyzja Waszyngtonu to poważny problem dla Rosjan. Może się bowiem okazać, że po swoich irracjonalnych działaniach Gazprom i Kreml tracą europejski rynek, przynajmniej w znaczącej części na stałe.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z byłym ministrem energii, europosłem PiS o dekarbonizacji. - Jest irracjonalna - twierdzi Tobiszowski. Bo pakietu klimatycznego nikt nie przestrzega...