Gaz czeka inwestycyjny boom. Polscy wykonawcy mogą urosnąć

Reorganizacja źródeł dostaw gazu oznacza także potrzebę całkowitej przebudowy systemu przesyłowego gazu. W końcu surowiec zamiast ze wschodu będzie do Polski trafiał w ogromnej większości z północnego zachodu. Dla sektora budowlanego to szasa nabycia nowych kompetencji, by skuteczniej rywalizować z zachodnimi koncernami.

Kłopot z finansowaniem: jak udźwignąć inwestycję?

Ochrona w imię jakości

W perspektywie długookresowej Gaz System chce się koncentrować na realizacji komplementarnych inwestycji. Ich celem będzie wzmocnienie systemu przesyłowego w taki sposób, by efektywnie rozprowadzać po Polsce pozyskany z nowych źródeł surowiec gazowy.Choć szczegóły zaprezentowanego programu inwestycyjnego będą jeszcze podlegać dyskusjom, jedno jest pewne - w najbliższym czasie Polska pozostanie wielkim gazowym placem budowy. Co więcej, to nie będzie sezonowy boom. Prace zaplanowano aż na dekadę.Polskie firmy mają szansę powtórzyć drogę, jaką przebyli ich dzisiejsi konkurenci z Francji, Hiszpanii, Włoch, a nawet Turcji. Wiele zagranicznych grup budowlanych, realizujących dziś wiele projektów paliwowych w Polsce, wyrosło na swoich rodzimych rynkach na fali ogromnych inwestycji infrastrukturalnych, jakie były tam prowadzone w latach 70. i 80. XX w.Choć polskie firmy całkiem dobrze sobie radzą w tego typu inwestycjach, widać i problemy.- W obszarze kompetencji i technologii jesteśmy w coraz większym stopniu równym partnerem względem naszych zachodnioeuropejskich konkurentów. Wyzwaniem są kwestie związane z dostępem do finansowania czy gwarancji. Międzynarodowe grupy wchodzące na polski rynek mają pod tym względem znacząco większą elastyczność - przyznaje szef IDS-Budu.Warto przy tym zaznaczyć, że rozwój zachodnich firm był dyskretnie, acz skutecznie wspierany przez tamtejsze rządy, które rozumiały rolę krajowych firm budowlanych w zapewnieniu strategicznego bezpieczeństwa realizowanych obiektów energetycznych.W polskim sektorze finansowym z całą pewnością brakuje takiego podejścia, nastawionego na rozwój krajowej gospodarki i ekspansję polskich podmiotów. Niestety, efektem jest często niższa konkurencyjność działających na rynku generalnego wykonawstwa podmiotów, które muszą zapewnić zdolność do finansowego udźwignięcia inwestycji.To jednak nie jedyny problem. Jak przyznają firmy z branży, warto też na nowo przemyśleć otoczenie prawne, w jakim działamy. Przykłady Niemiec i Francji pokazują, że - przy zachowaniu obowiązujących w UE reguł dotyczących swobody przepływu ludzi i usług - możliwa jest skuteczna ochrona rodzimych rynków w kluczowych dla bezpieczeństwa sektorach.- W krajach tych obowiązują przemyślane i dopracowywane przez lata regulacje dotyczące zamówień publicznych, których dopełnieniem są systemy certyfikacji dla określonych sektorów i rynków pracy. Efektem jest wysoki poziom ochrony przed generalnymi wykonawcami i podwykonawcami, którzy - oferując niską cenę - nie są w stanie zagwarantować wymaganej jakości obiektów i ich bezpieczeństwa pod kątem strategicznych interesów państwa. Podobny proces został już w Polsce zainicjowany. Kibicujemy mu, licząc na szybkie i efektywne wdrożenie w naszym kraju - dodaje Idzik.Warto przypomnieć jeszcze jedną kwestię. Najbliższa dekada będzie szczególna. Do Polski trafi 770 mld zł, z których spora część zostanie przeznaczona na rozwój infrastruktury.Dyskutowany dziś plan rozwoju systemu przesyłowego to być może ostatnia szansa, by z rodzimych wykonawców i podwykonawców stworzyć nowoczesne, konkurencyjne w skali europejskiej podmioty, mogące z powodzeniem realizować złożone inwestycje również poza Polską.