Gaz dla Polski. Sami dla siebie więcej wydobędziemy

Rewolucji w strukturze wydobycia przez PGNiG jeszcze nie będzie. Ale coraz bliższy jest czas, gdy 4 na 10 m sześc. gazu wydobywanego przez naszego potentata będzie pochodziło z zagranicznych złóż polskiej spółki. Za niespełna dwa lata nasz kraj przestanie importować rosyjski gaz; pomoże w tym znaczące zwiększenie wydobycia surowca, choć raczej nie z krajowy złóż.

Odkąd upowszechniła się technologia LNG, surowiec nawet z najodleglejszych stron świata możemy bez problemów sprowadzić do naszego kraju. Jednak i tu PGNiG stosuje dywersyfikację szlaków zaopatrzenia. Przy dużych ilościach surowca i wieloletnich dostawach przesył gazociągami ma swoje zalety.Tak też ma być transportowany gaz z Norwegii. Chodzi o niebagatelne niemal 10 mld m sześc. surowca rocznie. Już budowany jest gazociąg Baltic Pipe, dzięki któremu wydobyty na Norweskim Szelfie gaz trafi do Polski. Co ważne: około 25 proc. to własne wydobycie PGNiG.Skoro 75 proc. gazu z Norwegii nie będzie pochodziło jednak z własnych zasobów PGNiG, to czy jest szansa na zmianę tej sytuacji? Wiązałoby się to ze znacznymi inwestycjami. Co prawda PGNiG jak na nasze warunki jest bardzo dużą firmą, ale w globalnej branży gazowej - co najwyżej średnią. To zaś oznacza, że jej zasoby finansowe nie są aż tak duże, aby „hurtem” dokonywać zakupów udziałów.Nie oznacza to jednak, że dalszych wcale nie będzie. Warto pamiętać, że wiele firm ogranicza gazowe inwestycje, mogą się więc pojawić atrakcyjne aktywa, w które polski gigant może jeszcze zainwestować.