Gaz dostał szansę od dwóch komisji Parlamentu Europejskiego

Budżet Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wzrósł do 40 mld euro - ponad pięciokrotnie w stosunku do pierwotnej propozycji. - W tej dobrej informacji jest też „haczyk”. Na razie nie ma zgody co do finansowania z tych pieniędzy inwestycji gazowych. Pozytywne stanowisko dwóch komisji europarlamentu jest ważnym krokiem, choć droga do sukcesu jest daleka i trudna - wskazuje Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Komisje ITRE (Przemysłu, Badań Naukowych i Energii) oraz ENVI (Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności) zaproponowały kilka zmian w zapisach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Są one korzystne dla Polski, która jest największym beneficjentem Funduszu i może liczyć nawet na 8 mld euro. Przede wszystkim złagodzono stanowisko Komisji Europejskiej i wprowadzono możliwość inwestycji gazowych.

Oczywiście, droga do pełnego sukcesu jest daleka. Nie wiadomo, czy stanowisko ITRE i ENVI podzieli cały Parlament Europejski, ale pierwszy krok został zrobiony.