Gaz drożeje, bo cenowy dołek ma już za sobą

Pomimo nadal bardzo ciepłej aury gaz w Europie zaczął drożeć. Po obniżkach z początku tygodnia nie ma już śladu, a surowiec w natychmiastowej dostawie kosztuje już ponad 700 dol. za tys. m3.

Ciepła aura to zbyt mało, aby zachować niskie ceny gazu.

Europa będzie wyrównywała poziom cen gazu z tymi, jakie są w Azji.

Dobrą informacją jest poprawa sytuacji ze stanem zapasów gazu w USA.

Dlaczego surowiec drożeje, skoro mamy bardzo ciepłą jak na połowę stycznia aurę?

Po spadku ceny gazu poniżej 700 dol. za tys. m3 kontrakt na dostawę z jednodniowym wyprzedzeniem w hubie TTF w Holandii powrócił do poziomu 728 dol. za tys. m3. Lutowe kontrakty terminowe wynoszą z kolei 778 dol.

Prawdopodobnie ceny w Europie rosłyby jeszcze szybciej gdyby nie odnawialne źródła energii (OZE).

Produkcja energii z wiatru wspomaga europejskich gazowników

Wytwarzanie energii elektrycznej z turbin wiatrowych w Europie przez cztery dni bieżącego tygodnia (poniedziałek-czwartek) odpowiadały średnio za 27 proc. bilansu energetycznego w Unii Europejskiej (w czwartek było to 30 proc.) po średnio 24 proc. w zeszłym tygodniu, według stowarzyszenia WindEurope.

Co więc takiego się stało, że gaz drożeje?

Warto zwrócić uwagę na Azję, bo właśnie z tym rynkiem, po zerwaniu kontraktów przez Gazprom, Europa konkuruje o LNG. Notowania azjatyckie pozostają wyższe niż europejskie. Lutowe kontrakty terminowe na indeks JKM Platts (Japan Korea Marker, odzwierciedlający wartość rynku spot ładunków wysyłanych do Japonii, Korei Południowej, Chin i Tajwanu) wynoszą 955 dol. za tys. m3.

Czynnikiem wpływającym negatywnie na ceny jest także obawa o to, co stanie się z przesyłem gazu przez Ukrainę. Ukraiński operator GTS poinformował, że w piątek przyjął od Gazpromu wniosek o tranzyt w ilości 35,5 mln m3 gazu. Taką samą ilość gazu przesłał w czwartek. Ogłoszono przepustowości tylko dla jednego z dwóch punktów wejścia do GTS. Kijów zgłosił działanie siły wyższej, ponieważ nie może sprawować kontroli operacyjnej i technologicznej nad tłocznią Nowopskowa, okupowaną przez Rosjan. Trasa przez Sochranówkę zapewniła tranzyt ponad 30 mln m3 dziennie.

Wciąż jednak pojawiają się obawy, że nawet ta resztka gazu, jaka idzie z Rosji przez Ukrainę może zostać zatrzymana.

Europejskie zapasy na rekordowym poziomie powstrzymują wzrost cen

Na szczęście ważnym czynnikiem stabilizującym ceny są zapasy surowca. Obecny poziom zapasów w Europie spadł do 82,33 proc. (stopień wypełnienia magazynów), jest to jednak aż o 18 punktów procentowych powyżej średniej z tego samego dnia w ciągu ostatnich pięciu lat (dane za Gas Infrastructure Europe - GIE).

O tym, jak duże są rezerwy i sprzyja nam aura niech, świadczy to, że podczas doby gazowej 11 stycznia rezerwy spadły o 0,22 pkt proc. To o około dwa razy mniej niż zwykle w te dni w poprzednich latach.

Dodatkowe ilości gazu zapewniają kontrakty na skroplony surowiec. Od początku stycznia europejskie terminale LNG pracują z przepustowością na poziomie 63 proc., wobec średniej na poziomie 67 proc. w grudniu.

Coraz większy wpływ na światowe ceny gazu ma także stan zapasów surowca w USA, ponieważ kraj ten aktywnie zwiększa eksport, przede wszystkim do Europy.

Przez kolejny tydzień sprawozdawczy (zakończony 6 stycznia) rezerwy nie zmniejszyły się, a wręcz wzrosły – o symboliczne 300 mln m3. Prognoza S&P Global zakładała redukcję zapasów o 200 mln m3. Przyczyną tej niezwykłej dynamiki była ciepła pogoda i nieoczekiwanie szybkie ożywienie produkcji mrozach jakie miały miejsce pod koniec grudnia.

Obecny poziom rezerw wynosi 60 proc., co jest wartością zbliżoną do średniej z ostatnich pięciu lat, według Energy Information Administration (EIA) Departamentu Energii USA.