Gaz drożeje ok. 6-7 proc.

W środę rano gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach grudniowych drożeje o ponad 7 proc., do 124,4 euro za MWh. Notowania gazu z dostawą w pierwszych miesiącach 2023 r. rosną o ok. 6 proc.

W środę ok. godz. 10 rano gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach grudniowych drożał o ponad 7 proc., do 124,4 euro za MWh. Zwyżkowały również kontrakty na gaz z dostawą w styczniu - o 5,98 proc., do 130,8 euro za MWh - oraz w lutym - o 5,5 proc., do 132 euro za MWh.

We wtorek na zamknięciu gaz w kontraktach grudniowych w holenderskim hubie TTF kosztował niespełna 116,2 euro za MWh. Za gaz z dostawą w styczniu 2023 r. płacono 123,42 euro za MWh, a w lutym - 125,12 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie notowania przekraczały 349 euro za MWh.