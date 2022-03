Gaz jest najdroższy w historii a Rosjanie właśnie kpią z Europy

Poniedziałkowe (7 marca) notowania cen gazu w Europie zaczęły się od potężnego wstrząsu. Surowiec zarówno w Londynie jak i w Holandii przekroczył barierę 3 tys. dol. za tys. m3. Przed południem było już 3898 dol. To najwięcej w historii. To, co dalej będzie się działo z cenami gazu, zależy od kilku czynników.

Polska ma spore zapasy gazu

Obecny wzrost cen to efekt obaw, czy gazu zwyczajnie wystarczy. Magazyny surowca w wielu krajach świecą bowiem pustkami.Średnie wypełnienie europejskich magazynów gazu według Gas Infrastructure Europe wynosi obecnie 27,67 proc. to o ponad 10 p.p. mniej niż zwykle o tej porze roku. Fatalnie w kwestii zapasów wygląda sytuacja w czterech krajach: Austrii, Belgii, Bułgarii i Chorwacji. We wszystkich poziom zapasów spadł już poniżej 20 proc. Jednak to w Austrii sytuacja wygląda najsłabiej. Wiedeń od kilku już dekad był orędownikiem polityki gazowej Rosji. Teraz zbiera za to cięgi. Poziom wypełnienia podziemnych magazynów gazu w Austrii to zaledwie 15,73 proc. W praktyce oznacza to, że jeszcze w marcu Austria może naruszyć żelazne rezerwy surowca. Zresztą wydaje się, że rząd w Wiedniu miał tego świadomość już jesienią, kiedy poczynił pierwsze przygotowania do gazowego blackoutu.W pozostałych trzech krajach ze względów klimatycznych sytuacja jest nieco mniej napięta.Nieco lepiej wygląda sytuacja u największego europejskiego konsumenta surowca (około 120 mld m3 gazu rocznie) Niemiec. Poziom wypełnienia magazynów naszych zachodnich sąsiadów to 26,48 proc.Obecna sytuacja w magazynach oznacza, że ceny surowca pomimo wcześniejszych prognoz spadków, mogą utrzymywać się na wysokim i bardzo wysokim poziomie.Na razie na tym korzysta Rosja. Z niedzieli na poniedziałek (6 na 7 marca) przesłała przez ukraińskie rurociągi aż ponad 109,3 mln m3 gazu. To najwięcej w tym roku, i więcej niż Moskwa wcześniej zarezerwowała.Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Paweł Majewski oznajmił, spółka nie obawia się niedoborów surowca. Warto pamiętać, że w rekordowym tempie posiłkujemy się dostawami LNG.Czytaj także: Aż pięć ładunków LNG trafi do naszego terminala w marcu. To będzie rekord Bardzo dobrze na tle innych krajów wygląda też poziom naszych zapasów magazynowych. Obecnie stopień ich wypełnienia wynosi 59,67 proc. Co ciekawe obok Łotwy i Portugalii jesteśmy jednym z trzech krajów Unii Europejskiej, które ostatniej doby do magazynów surowca więcej zatłoczyły gazu, niż go pobrały.Niestety nie oznacza to wcale, że będziemy mieli tańszy surowiec, ale w odróżnieniu od Austriaków nie musimy się obawiać, iż nam go zabraknie.