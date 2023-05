Gaz jest najtańszy od dwóch lat, a wciąż płacimy za niego dużo. Oto powód

Ceny gazu w hubie gazowym TTF spadły do najniższego poziomu od czerwca 2021 roku. Problem w tym, że tego spadku Polacy i Europejczycy nie odczują w najbliższym czasie. Wszystko przez bezpieczeństwo gazowe.

Europa ma duże zapasy gazu, ale był to surowiec kupowany drogo.

Ceny gazu spadają, bo popyt na niego nie rośnie tak, jak się tego spodziewano.

Nagłe spadki taryf pogrążyłyby europejskie spółki gazowe.

Unia Europejska to wspólnota niemal bez zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej. Paliwa te wydobywane są na terenie Unii tylko w niewielkiej ilości. Ogromna większość musi być importowana. Uzależnienie od importowanego gazu powoduje, że jesteśmy podatni na gazowy szantaż.

Rynek gazu jest rozchwiany, wciąż odczuwamy działania Rosjan

Już w 2021 roku Rosjanie z Gazpromu zaczęli manipulować na nienotowaną dotychczas skalę rynkiem gazu. Robili to zmniejszając podaż surowca do Europy, zatrzymując pod byle pretekstem gazociągi, czy też wstrzymując dostawy gazu do wybranych odbiorców. Wszystko to sprawiło, że cena gazu wzrosła z nieco ponad 100 dolarów za 1 tys. m3 do kilkuset dolarów. Jednak 2021 rok był dopiero preludium tego, co się wydarzyło 12 miesięcy później.

Wojna na Ukrainie, odcięcie dostaw gazu do wielu klientów w Unii Europejskiej spowodowały, że ceny gazu na giełdzie TTF sięgnęły 350 euro za MWh (tymczasem teraz około 26 euro za MWh). Spadek ceny gazu w tym kontrakcie rok do roku wynosi 66 proc.

W dużej mierze tak gwałtowny wzrost cen był spowodowany obawami o dostępność gazu w miesiącach zimowych. Późnym latem i jesienią ubiegłego roku zwłaszcza zachodnioeuropejscy klienci płacili niemal każdą cenę za gaz.

Nic więc dziwnego, że ceny surowca także dla klientów gwałtownie wzrosły. Niemiecki odbiorca w Północnej Nadrenii Westfalii za gaz wykorzystywany w mieszkaniu komunalnym zaczął płacić 150 euro miesięcznie, czyli cztery razy więcej, niż w tym samym miesiącu rok wcześniej.

Wyższe faktury pojawiły się także w przypadku PGNiG. Podwyżki sięgnęły kilkudziesięciu lub nawet kilkuset procent. Nic więc dziwnego, że obecny spadek cen gazu budzi nadzieje nie tylko polskich klientów na spadek cen. Czy to realne oczekiwanie?

Spadki są widoczne, ale obniżka na fakturach będzie się odwlekała

Najpierw prześledźmy powód obecnych spadków. Po pierwsze, cena spotowa oznacza, że gaz jest dostępny natychmiast. Na rynku mamy nadpodaż surowca. Po oceanach pływa wiele tankowców LNG, które transportują gaz, na którego nie ma klientów. Stąd też gwałtowna przecena surowca.

Oczywiście sytuacji pomogłoby zwiększenie zapotrzebowania na gaz ze strony przemysłu.

Jednak gospodarka europejska wykazuje oznaki słabości, a Niemcy (największy europejski konsument gazu) balansują na krawędzi recesji, to natomiast rodzi dalsze obawy dotyczące potencjalnego spadku popytu na gaz ziemny. Czy w tej sytuacji gaz powinien być tańszy?

Owszem, gdybyśmy mieli surowiec tylko z obecnych zakupów. Tak, niestety, nie jest. W magazynach gazu (wypełnione obecnie w 67,64 proc. - to o 17,91 punktu procentowego więcej niż średnia dla tego okresu z ostatnich pięciu lat) znajduje się 73,91 mld m3 surowca. To gaz kupowany w cenie ponad 200 i 300 nawet euro za MWh.

Spółki gazowe nie mogą sprzedać go taniej, bo oznaczałoby to gigantyczne straty, a nawet zachwianie ich płynności finansowej. Analitycy są zgodni, że dopóki w magazynach będą zalegały duże ilości drogiego surowca, obniżek cen na dużą skalę nie będzie. Nie jest to specyfika tylko naszego PGNiG, ale całej Europy.

Firmy muszą sprzedać zapasy zgromadzonego wcześniej gazu

Paradoksalnie na obecnej sytuacji wygrali ci, którzy mieli w największym stopniu opróżnione podziemne magazyny gazu. Oni mogą kupować tani gaz. Warto jednak dodać, że obecne ich zadowolenie oznaczało poważne ryzyko, że w przypadku mroźnej ubiegłej zimy gazu im zabraknie.

Ole Hansen, dyrektor ds. strategii rynku surowców Saxo Bank wieszczy, że zbyt powolny wzrost popytu będzie nadal powodował mocne spadki cen przy równoczesnym szybkim zapełnianiu magazynów. Realny jest nawet krótkoterminowy spadek cen gazu ziemnego poniżej zera.

Jednak klienci bezpośrednio z tego nie skorzystają, to raczej techniczna możliwość zakupu surowca w bardzo atrakcyjnej cenie przez podmioty mające możliwości składowania zapasów.

Rodzi się więc pytanie, kiedy w końcu polscy i europejscy klienci odczują obecne niskie ceny gazu?

Proszący o anonimowość analityk giełdowy przekazał, że najpierw firmy muszą się pozbyć drogiego surowca, dopiero po tym będą mogły myśleć o faktycznie dużych obniżkach. - Oczywiście ceny będą spadać, ale nie będzie to skokowy spadek, bo żaden z dostawców gazu by tego nie wytrzymał - dodaje nasz rozmówca.