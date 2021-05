Gaz łupkowy w Polsce wraca. „Jest się o co bić”

- Szacunek na koniec 2020 roku wskazuje, że wydobywalnych zasobów gazu z formacji łupkowych jest pomiędzy 190 a 260 mld m sześc. To i tak bardzo dużo... Zasobów konwencjonalnych dzisiaj wydobywalnych mamy na poziomie 90 mld m sześc. - mówi Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska.

Polskie bogactwo na dnie oceanu

- Z pierwszych szacunków, które mam na tę chwilę, z 15-20 takich projektów można by było uruchomić. Spełniają pewne założenia – mówi wiceminister.W lutym 2018 roku Polska podpisała kontrakt z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego na poszukiwanie siarczków polimetalicznych (miedź, srebro, metale szlachetne i pierwiastki ziem rzadkich) na obszarze ryftu śródatlantyckiego.Wiceminister klimatu i środowiska oraz główny geolog kraju na początku tego roku poinformował w rozmowie z PAP, że finalizowany jest wybór wykonawcy, który miałby przeprowadzić badania geologiczne, hydrogeologiczne oraz środowiskowe na polskiej koncesji na środkowym Atlantyku.- COVID spowodował to, co spowodował – wszyscy dookoła mamy pewne opóźnienia. Jesteśmy aktualnie w fazie decydującej. W tej chwili dopinamy dofinansowanie na pierwsze trzy rejsy badawcze na środkowym Atlantyku – tłumaczy wicemnister.Dwa rejsy muszą odbyć się jeszcze w tym roku.- Mamy zobowiązania koncesyjne. Jednym z warunków utrzymania tej koncesji jest to, że musimy wykonać pewne badania: środowiskowe, geologiczne i geofizyczne - precyzuje.Polska koncesja poszukiwawczo-rozpoznawcza na środkowym Atlantyku nie jest duża - liczy 10 tys. km kw. Złoża znajdują się na głębokości od 1400 do 2800 m.- Przez kolejne 12 lat będziemy badać ten obszar - pod kątem dostępności surowca (czyli siarczków polimetalicznych), jak również będziemy określać, czy to zyskowne przedsięwzięcie – tłumaczy Piotr Dziadzio.Nasz kraj - poprzez udział we Wspólnej Organizacji Interoceanmetal - uczestniczy w podwodnej eksploracji działki na Pacyfiku. Leży ona w strefie Clarion Clipperton, 3 tys. km na zachód od Meksyku. Ma ona ok. 75 tys. km kw. 0 jesteśmy jej współwłaścicielem od 1987 r.; są tam konkrecje polimetaliczne z kluczowymi pierwiastkami, takimi jak mangan, wanad, molibden, nikiel, miedź.