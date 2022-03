Gaz na europejskich rynkach drożeje

Kontrakty na gaz na kolejne miesiące w holenderskim hubie TTF we wtorek wyceniano na 99 euro za MWh. To wzrost o 2,8 proc.

Notowania gazu z dostawą w kwietniu wzrosły we wtorek o ponad 2,8 proc. do poziomu 99 euro za MWh. Kontrakty majowe są wyceniane na niecałe 99,2 euro. To wzrost o 2,6 proc. Gaz z dostawami w miesiącach letnich kosztuje w granicach 98,7-99,7 euro za MWh, i kontrakty te także zanotowały wzrost.



W poniedziałek notowania gazu z dostawą w kwietniu spadły o prawie 9 proc. do poziomu 95,6 euro za MWh. Kontrakty majowe były wyceniane na niecałe 96 euro, po spadku o 8,6 proc. Gaz z dostawami w miesiącach letnich kosztował około 96 euro za MWh. Kontrakty takie także zanotowały spadki.