Gaz na europejskich rynkach tanieje

Kontrakty na gaz na kolejne miesiące w holenderskim hubie TTF w czwartek wyceniano na 111,71 euro za MWh. To spadek o 4,52 proc.

Notowania gazu z dostawą w kwietniu potaniały w czwartek o 4,52 proc. do poziomu 111,71 euro za MWh. Kontrakty majowe są wyceniane na 112,52 euro za MWh. To spadek o 4,1 proc. Gaz z dostawami w miesiącach letnich kosztuje w granicach 112,6-114,5 euro za MWh, i kontrakty te także zanotowały spadki notowań.



W środę notowania gazu z dostawą w kwietniu wzrosły do poziomu 117,016 euro za MWh. Kontrakty majowe były wyceniane na niecałe 117,3 euro. Gaz z dostawami w miesiącach letnich kosztował około 116,9 euro za MWh. Kontrakty te także zanotowały wzrosty.