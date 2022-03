Gaz na europejskich rynkach w piątek tanieje o ponad 10 proc.

Kontrakty na gaz na najbliższe miesiące na holenderskim hubie TTF w piątek potaniały o prawie 10 proc. do poziomu ok. 100 euro za MWh.

Gaz z dostawą w kwietniu staniał o ponad 11,5 proc. Wyceny kontraktów majowych spadły niemal 11 proc., do 100 euro za MWh. Podobne spadki procentowe zanotowały kontrakty z dostawą w miesiącach letnich, które są wyceniane nieco poniżej 100 euro.



Wczoraj kontrakty na gaz na kolejne miesiące w holenderskim hubie TTF wyceniano na 111,71 euro za MWh. To spadek o 4,52 proc.



Notowania gazu z dostawą w kwietniu potaniały w czwartek o 4,52 proc. do poziomu 111,71 euro za MWh. Kontrakty majowe są wyceniane na 112,52 euro za MWh. To spadek o 4,1 proc. Gaz z dostawami w miesiącach letnich kosztuje w granicach 112,6-114,5 euro za MWh, i kontrakty te także zanotowały spadki notowań.