Gaz na europejskim rynku drożeje o 4 proc.

W poniedziałek gaz w holenderskim hubie TTF z dostawami w tym roku drożeje w granicach 4 proc. do ponad 120 euro za MWh. Ropa na rynkach utrzymuje ceny bez zmian. Baryłka ropy Brent kosztuje 113 dol, a baryłka amerykańskiej ropy WTI minimalnie drożeje do 108 dolarów.

Gazprom ogłosił, że z powodu przeglądu na tydzień wstrzymuje przesył gazu gazociągiem Turkish Stream, zaopatrującym Turcję i Bałkany.

Gaz w kontraktach z dostawami w kolejnych miesiącach 2022 r. podrożał o 4-5 proc. i kosztuje w granicach 121-125 euro za MWh. Wycena spada poniżej 120 euro dopiero dla kontraktów grudniowych.

Według danych niemieckich, dostawy gazu do Niemiec z Rosji poprzez Nord Stream 1 i trasę ukraińską spadły do 30 proc. przesyłu z końca maja. W poniedziałek Gazprom ogłosił, że od wtorku na tydzień wstrzymuje przesył gazociągiem Turk Stream dla rutynowego przeglądu. Rosyjski koncern zaznaczył, że było to uzgodnione z odbiorcami.

Notowania ropy na rynkach bez zmian

W poniedziałek ropa na rynkach utrzymuje ceny bez zmian. Baryłka ropy Brent kosztuje 113 dol, a baryłka amerykańskiej ropy WTI minimalnie drożeje do 108 dolarów.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dolarów za baryłkę.