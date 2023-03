Gaz na europejskim rynku podrożał o ponad 4 proc.

W środę ok. godz. 10 gaz ziemny w kontraktach kwietniowych w holenderskim hubie TTF zdrożał o 4,32 proc., do 44,60 euro za MWh. Ceny gazu w kontraktach na maj podrożały o 4,06 proc., do 44,65 euro za MWh.

We wtorek po południu za kontrakty na kwiecień płacono ponad 43 euro za MWh, a wyceny kontraktów majowych sięgały 43,3 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.