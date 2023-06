Gaz na europejskim rynku we wtorek po południu drożał

Gaz w holenderskim hubie TTF we wtorek poniedziałek ok. godz. 17.50 w kontraktach na lipiec drożał o ponad 8 proc. do 37,9 euro za MWh. O blisko 8 proc. drożał też gaz z dostawą w sierpniu.

Kontrakty lipcowe były we wtorek po południu droższe o 8,6 proc. Gaz z dostawą w tym miesiącu był wyceniany na 37,9 euro za MWh. O ponad 7,7 proc. droższy był również gaz z dostawą w sierpniu, który był wyceniany na ponad 38,1 euro za MWh.

We wtorek ok. godz. 9.15 kontrakty lipcowe były wyceniane na 37,40 euro za MWh, a sierpniowe na 37,85 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.