Gaz na europejskim rynku zdrożał w granicach 13-19 proc.

Gaz z dostawą w miesiącach letnich zdrożał w poniedziałek w holenderskim hubie TTF o 13-19 proc. Ceny są na poziomie około 30 euro za MWh.

Kontrakty lipcowe zdrożały o 19 proc., do 28,3 euro za MWh, a lipcowe o 16,3 proc., do nieco ponad 29 euro za MWh. Gaz z dostawą we wrześniu zdrożał o prawie 13 proc., do nieco ponad 31 euro za MWh. Podwyżki na kolejne miesiące wyniosły 3-9 proc., a wyceny wzrosły o 35-45 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.