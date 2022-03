Gaz skruszy lody między Turcją a Izraelem?

Na fali poszukiwania alternatywnych kierunków dostaw gazu do Europy powraca pomysł izraelsko-tureckiego gazociągu, którym mógłby być tłoczony ten surowiec na Stary Kontynent. Jest jednak parę przeszkód do pokonania.

I tu pojawiają się kolejne problemy. Jak wynika z doniesień Reutersa taka linia podmorska musiałaby przecinać wody albo Cypru, którego Ankara nie uznaje, albo Syrii, z którą Ankara nie ma stosunków dyplomatycznych i wspiera rebeliantów walczących z rządem w Damaszku.Według izraelskich urzędników, rurociąg miałby mieć 500-550 km i kosztowałby nawet 1,5 miliarda euro, co czyni go łatwiejszym w zarządzaniu niż rurociąg o wartości 6 miliardów euro zaproponowany przez EastMed, aby połączyć Izrael z Cyprem, Grecją i Włochami.Dla Turcji pomysł takiego gazociągu też jest potencjalnie atrakcyjny, gdyż mógłby umocnić jej pozycję w regionie. Ten kraj zużywa około 50 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie i prawie wszystko importuje, głównie rurociągami z Rosji, Iranu i Azerbejdżanu. Ze względu na położenie może być ważnym węzłem transportowym w regionie.Powołując się na irackich i tureckich urzędników, Reuters poinformował, że istnieje też plan sprowadzenia, z pomocą Izraela, gazu z irackiego regionu Kurdystanu do Turcji i Europy. - Turcja cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na konsumpcję krajową, a także kanał do krajów południowej Europy – powiedział cytowany przez Reutersa wysoki rangą urzędnik w izraelskim sektorze gazowym.