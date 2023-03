Gaz-System bada zapotrzebowanie na gaz z pływającego terminala FSRU

Operator systemu przesyłu gazu Gaz-System uruchomił niewiążącą procedurę badania rynku dla zapotrzebowania na dodatkową zdolność regazyfikacji dla planowanego w Zatoce Gdańskiej FSRU - pływającego terminala LNG.

Jak przypomniał Gaz-System, zgodnie z założeniami terminal FSRU ma mieć zdolności regazyfikacyjne na poziomie 6,1 mld m sześc. gazu rocznie, ale operator, na etapie prac planistycznych przewidział możliwość rozbudowy mocy regazyfikacyjnych, w zależności od rozwoju rynku oraz wzrostu zapotrzebowania na gaz.

W związku z obserwacjami zwiększonego zainteresowania rynku dostawami LNG, Gaz-System uruchomił niewiążącą procedurę badania rynku dla zapotrzebowania na dodatkową zdolność regazyfikacji FSRU, w stosunku do mocy zarezerwowanej w ramach Fazy 1 Procedury Open Season. Zakłada się, że dodatkowa zdolność regazyfikacji Terminalu FSRU umożliwi regazyfikację na poziomie ok. 4,5 mld m sześc. rocznie. Decyzja w zakresie ostatecznych technicznych zdolności regazyfikacyjnych termiala zależeć będzie od zgłoszonego zainteresowania rynku w ramach procedury - wyjaśnił operator.

"Obecna sytuacja geopolityczna, w tym przede wszystkim wstrzymanie dostaw gazu ziemnego z Rosji do państw Unii Europejskiej wpłynęła na wzrost zainteresowania uczestników rynku uzyskaniem dostępu do stałych i bezpiecznych dostaw gazu ziemnego, między innymi poprzez terminale LNG. Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo energetyczne regionu, dywersyfikacja źródeł dostaw gazu jest dla Spółki najwyższym priorytetem. Dlatego też mając na względzie otrzymywane sygnały podjęliśmy decyzję o uruchomieniu badania rynku i umożliwienia dostępu do zwiększonych dostaw LNG poprzez Terminal FSRU w Gdańsku" - powiedział prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie spółki.

W ramach procedury operator zamierza oszacować zarówno poziom zainteresowania rynku na dodatkową zdolność regazyfikacji, jak również poziom zainteresowania rynku eksportem zregazyfikowanego LNG w kierunku Słowacji, Litwy, Danii, Niemiec, a także Czech i Ukrainy.

Oddanie terminala do użytkowania jest planowane w latach 2027/2028.