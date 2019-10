Gaz-System dementuje informacje spółek Uktransgaz i Naftohaz

Zapewnienie dostępnej przepustowości dla połączenia gazowego Polska-Ukraina na poziomie 6,6 mld m sześc. rocznie wymaga dodatkowych inwestycji w systemie przesyłowym - podkreśla Gaz-System. Polski operator gazociągów odniósł się w ten sposób do doniesień ukraińskich spółek gazowych o zwiększeniu dostępnej przepustowości gazu dla połączenia gazowego między tymi krajami.

Obecne połączenie gazowe z Polski na Ukrainę pozwala na przesyłanie do 2 mld m sześc. gazu rocznie.

Gdy infrastruktura po stronie ukraińskiej zostanie rozbudowana, jeszcze więcej gazu popłynie z i do Polski - wskazywał wiceprezes Gaz-System Artur Zawartko.

Polska i Ukraina od dłuższego czasu badają możliwość budowy nowego gazociągu.

Potrzebna rozbudowa ukraińskiej infrastruktury

Wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko mówił w niedawnej rozmowie z WNP.PL, że polski system przesyłowy w kierunku granicy południowo-wschodniej jest właściwie rozbudowany.



- Brakuje kilku kilometrów, które mamy już zaprojektowane. Natomiast ponad 100 km jest do zbudowania po stronie ukraińskiej. Tam zmienia się cały system, który przechodzi transformację. Dla nas jest to oczywiście dobra informacja. Gdy infrastruktura po stronie ukraińskiej zostanie rozbudowana, jeszcze więcej gazu popłynie z i do Polski - wskazywał Zawartko.