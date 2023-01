Gaz-System i gazoport idą na rekord. Mimo braku dostaw z Rosji

Gaz-System dobrze wszedł w nowy rok. Spółka w gazoporcie odebrała już dwie dostawy LNG. W tym 2023 r. planowane jest ich ponad 60. Mimo braku dostaw z Rosji polska sieć przesyłowa pracuje stabilnie.

Głównym zadaniem firmy jest utrzymanie szybkiego tempa obsługi statków i cystern w terminalu LNG w Świnoujściu, przesył gazu przez interkonektory z Litwą i Słowacją pracującego na pełnej przepustowości Baltic Pipe.

Te cele udało się spełnić w ubiegłym roku. Mimo braku dostaw z Rosji (Gazprom zerwał kontrakt na dostawy surowca - red.) oraz trwającej na wojny w Ukrainie polska sieć przesyłowa pracuje stabilnie, a gaz jest dostarczany do odbiorców zgodnie z zamówieniami.

W 2022 r. spółka przesłała prawie 19 mld m3 gazu (z uwzględnieniem podziemnych magazynów gazu).

W ubiegłym roku do gazoportu w Świnoujściu przypłynęło 58 metanowców, co oznacza średnio prawie pięć dostaw miesięcznie. Odnotowano tu znaczny wzrost w porównaniu do lat 2021 i 2020, w których obsługiwano rocznie 35 statków.

W tym roku gazoport przyjął pierwszy statek już 6 stycznia. W 2023 r. planowane jest obsłużenie ponad 60 statków. Oznacza to, że jeśli ziszczą się te zamierzenia nasz gazoport ustanowi nowy rekord przyjęć statków. Warto przy tym dodać, że obiekt w Świnoujściu należy do najbardziej zapracowanych w całej Europie.

Trwa również drugi etap rozbudowy terminalu, którego zakończenie przewidziane jest na przełomie 2023/2024 roku.

Brak zagrożeń związanych z niedoborem gazu i stabilna praca systemu wynikają przede wszystkim z zakończenia w 2022 r. kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycji: interkonektorów z Danią, Litwą oraz Słowacją, Korytarza Północ-Południe, a także zakończenia pierwszego etapu rozbudowy terminalu LNG.

Łączna długość eksploatowanych przez Gaz-System gazociągów wynosi obecnie już ponad 11,8 tys. km, w tym jest blisko 1000 km oddanych do eksploatacji w ciągu ostatniego roku.