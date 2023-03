Gaz -System ma umowę o współpracy ze swoim ukraińskim odpowiednikiem

Gaz -System i ukraiński operator gazociągów GTSOU podpisały w czwartek porozumienie o współpracy. Zakłada ono zwiększenie mocy przesyłowej gazociągów, synchronizację systemów gazowych obu krajów oraz przesyłu biometanu i zielonego wodoru.

Gaz-System oraz Gas Transportation System Operator of Ukraine podpisały porozumienie o współpracy ma ono doprowadzić do synchronizacji systemów przesyłu gazu Polski i Ukrainy oraz zwiększenia mocy przesyłowej gazociągów. Będzie także dotyczyło projektów tzw. zazielenienia gazu, czyli transportu zielonego wodoru i biometanu - poinformowały spółki w czwartek podczas konferencji prasowej.

"Chcemy wspólnie z Ukrainą planować przyszłość dla obu krajów. Rozmawiać z Ukrainą na Ukrainie. Liczę, że zawrzemy porozumienia wkrótce w innych obszarach, tak jak dzisiaj w sprawie gazu" - stwierdził pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger.

"Chcemy łączyć system gazowy Ukrainy z tym europejskim. Wybiegamy w przyszłość, antycypujemy zmiany, które mają zadziać się w tej części Europy: zazielenianie gazu, biometan, biowodór. Pojawia się coś nowego i nad tym chcemy wspólnie pracować, regulować ten zakres" - powiedział Paweł Stańczak, pełniący obowiązki prezesa Gas Transmition System Operator of Ukraine.

Ocenił, że ukraiński operator spełnia unijne standardy.

"Pierwszym oczywistym polem do współpracy z ukraińskim operatorem jest procedura incremental (oceny zdolności przyrostowej), którą chcemy uruchomić w drugiej połowie roku" - powiedział, prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński. Chodzi o to, by w końcu doprowadzić do budowy infrastruktur gazowej, brakującej po obu stronach granicy, dla zapewnienia przesyłu gazu z Polski na Ukrainę.

GTSOU zarządza systemem przesyłu gazu na Ukrainie.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.