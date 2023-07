Gaz-System może zbudować znacznie większy terminal pływający LNG, niż planował

Gaz-System uruchomił procedurę open season dla terminalu FSRU 2, czyli drugiej jednostki pływającej do regazyfikacji LNG. Od jej wyników zależy budowa FSRU 2 o zdolności regazyfikacji LNG na poziomie 4,5 mld m3 rocznie.

Gaz-System poinformował, że wyniki przeprowadzonej przez firmę w marcu 2023 niewiążącej procedury badania zapotrzebowania na dodatkową zdolność regazyfikacji Terminalu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) w Zatoce Gdańskiej wskazały na znaczące zainteresowanie uczestników rynku zwiększeniem zdolności regazyfikacji Terminalu FSRU, a także eksportem gazu w regionie i dlatego podjęto decyzję o uruchomieniu wiążącej procedury Open Season dla Terminalu FSRU 2.

Dotychczas planowany przez firmę projekt budowy Terminalu FSRU zakładał umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU przystosowanej do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m3 paliwa gazowego rocznie.

Operator wskazuje, że trwająca obecnie Faza 2 Procedury Open Season dla powyższego projektu pozwoliła na otrzymanie oferty z rynku obejmującej 100 proc. usług regazyfikacji. Obecnie podjęte zostaną działania zmierzające do zakończenia procedury Open Season zgodnie z Ogólnymi Warunkami Realizacji Procedury Open Season FSRU.

- Mając powyższe na względzie Gaz-System przystąpił do działań zmierzających do uruchomienia nowej procedury Open Season mającej na celu umożliwienie zwiększenia mocy regazyfikacyjnych Terminalu FSRU (FSRU 2). Projekt Terminalu FSRU 2 zakłada uruchomienie w rejonie Gdańska, w sąsiedztwie objętej procedurą Open Season FSRU, drugiej jednostki FSRU, zdolnej do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG na poziomie 4,5 mld m3 paliwa gazowego rocznie -czytamy w komunikacie Gaz-Systemu.

Głównym celem procedury Open Season FSRU 2 będzie potwierdzenie zapotrzebowania na dodatkowe zdolności regazyfikacji poprzez złożenie przez zainteresowanych uczestników rynku wiążących, długoterminowych zamówień na korzystanie z usług regazyfikacji Terminalu FSRU 2, co uzasadni przystąpienie przez Gaz-System do realizacji projektu.