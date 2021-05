Gaz-System o zadaniach dla statków układających Baltic Pipe

Gazociąg Baltic Pipe na Bałtyku będą jednocześnie układać dwie lub jedna z trzech zaangażowanych w operację jednostek - poinformował operator przesyłowy gazu Gaz-System. Wiadomo już, jakie zadania przypadną poszczególnym statkom koncernu Saipem.

Gazociąg między Danią a Polską będzie układany w sumie przez trzy statki należące do Saipemu, czyli wykonawcy odcinka - Castorone, Castoro 6 i Castoro 10. W danym momencie będzie pracował jeden lub dwa z nich.

Zgodnie z informacją Gaz-Systemu, Castoro 10 ułoży gazociąg w strefie przybrzeżnej Danii. Castoro 6 będzie odpowiadał za pozostałe większe fragmenty w duńskich obszarach morskich oraz w obszarach morskich w Polsce. Natomiast Castorone ułoży gazociąg na głębszych wodach, głównie szwedzkich, ale w niektórych miejscach także na polskich i duńskich. Układanie gazociągu podmorskiego rozpocznie się latem.

Gaz-System podkreślił, że na etapie projektowania gazociągu nie tylko zidentyfikowano większość przeszkód, takich jak wraki czy głazy, ale i uwzględniono ich obecność przy wyznaczaniu ostatecznej trasy. Co więcej, jak podkreślił operator, badania czystości dna korytarza instalacyjnego są prowadzone na każdym etapie instalacji. Dzięki temu możliwe jest usunięcie znalezionych obiektów bądź - w przypadku większych przeszkód - korekta trasy gazociągu.

Na trasie gazociągu Baltic Pipe znajduje się kilkadziesiąt różnego rodzaju skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podmorską, taką jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, a także gazociągi. Przecięcie się tej infrastruktury za każdym razem musi być uregulowane odpowiednimi porozumieniami z jej właścicielami.

Jak poinformował PAP Gaz-System, operator ma już podpisane wszystkie umowy crossingowe. Nie może jednak zdradzić szczegółów, ponieważ umowy te zobowiązują do zachowania poufności.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System. Ma zacząć działać 1 października 2022 r.

Saipem to włoski koncern inżynieryjny, wyspecjalizowany w budownictwie i usługach dla sektora wydobywczego na morzu. Warta 280 mln euro umowa, podpisana w maju 2020 r. przez Gaz-System z Saipem Limited - brytyjską spółką Saipemu - obejmuje ułożenie ok. 275 km gazociągu przez statki należące do koncernu.