Gaz-System ostrzega przed fałszywymi publikacjami, stanowiącymi próbę wyłudzenia pieniędzy lub danych osobowych, które bezprawnie wykorzystują logo i projekty inwestycyjne Gaz-Systemu - podała gazowa spółka w poniedziałkowym komunikacie.

"Oświadczamy, że Gaz-System nie prowadzi żadnych działań nakłaniających do inwestowania na rzecz spółki. Informujemy, że w mediach elektronicznych nadal pojawiają się fałszywe ogłoszenia, gwarantujące rzekome wysokie i pewne zyski, a powołujące się na projekty inwestycyjne Gaz-System. Te nieprawdziwe ogłoszenia zachęcają najczęściej do inwestowania środków finansowych. Wykorzystują one również bezpodstawnie nazwę i znaki firmowe instytucji państwowych, unijnych oraz używają bezprawnie materiałów promocyjnych Gaz-System, podszywając się pod działania spółki" - wskazano w komunikacie.

Gaz-System apeluje o ostrożność i prosi aby nie otwierać linków z podejrzanymi adresami internetowymi.

Jak podano w komunikacie, wszelkie prawdziwe informacje na temat działalności Gaz-Systemu można znaleźć na oficjalnej stronie firmowej www.gaz-system.pl.

"Dodatkowo informujemy, że na bieżąco podejmujemy zdecydowane kroki prawne w przypadkach, jak ten opisany powyżej" - poinformował Gaz-System.

Gazowa spółka podkreśliła, że wskazane wyżej ogłoszenia nie mają żadnego związku z działalnością firmy, a wykorzystanie nazwy i znaku firmowego Gaz-System odbywa się bez jego wiedzy ani zgody.

"W związku z tym Gaz-System zaleca zachowanie jak najwyższej ostrożności przy przyjmowaniu tego typu ofert lub komunikatów" - dodano.

Gaz-System poinformował też, że osoby pokrzywdzone, które padły ofiarą przestępstwa powinny rozważyć niezwłoczne złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w najbliższej jednostce policji lub właściwej jednostce prokuratury.

Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.